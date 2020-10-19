性侵13歲精障少女 狼叔見她懷孕還矢口否認
新北一名陳姓男子受託照顧朋友女兒，其明知對方年僅13歲且有智能障礙，仍三度伸狼爪性侵，見對方懷孕還矢口否認，今天被新北地檢署依妨害性自主起訴。
據了解，陳男第一次犯案是去年1月，事後被害少女疑似罹患斯德哥爾摩症候群，對於陳男第二次、第三次侵犯均不懂反抗。少女母親曾發現房間棉被有血跡，但沒有多想，全案直至學校老師察覺少女身體異狀，通知帶少女到醫院檢查才曝光。
少女到醫院檢查時，已經懷孕７個月，事後也產下１名女嬰。她指稱懷孕是陳男行為導致，但陳男始終否認，辯稱自己只有照顧對方，沒有發生性關係。
陳男雖然否認犯行，但測謊未過關，加上少女案發後確有創傷症候群情形，說法未被採信，最後被檢方起訴1次加重強制性交罪和2次對未滿14歲少女性交罪。
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