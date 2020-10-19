性侵13歲精障少女 狼叔見她懷孕還矢口否認

新北一名陳姓男子受託照顧朋友女兒，其明知對方年僅13歲且有智能障礙，仍三度伸狼爪性侵，見對方懷孕還矢口否認，今天被新北地檢署依妨害性自主起訴。

據了解，陳男第一次犯案是去年1月，事後被害少女疑似罹患斯德哥爾摩症候群，對於陳男第二次、第三次侵犯均不懂反抗。少女母親曾發現房間棉被有血跡，但沒有多想，全案直至學校老師察覺少女身體異狀，通知帶少女到醫院檢查才曝光。

少女到醫院檢查時，已經懷孕７個月，事後也產下１名女嬰。她指稱懷孕是陳男行為導致，但陳男始終否認，辯稱自己只有照顧對方，沒有發生性關係。