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高雄應召站用2少女仙人跳 6男客遭恐嚇4人掏錢

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

在高雄經營應召站的徐姓男子，去年在包養網站認識15歲少女「奈奈」、17歲「玟玟」，他涉先分別外約2女性交易後，也替她們媒介接客，更動歪腦筋合作「仙人跳」，以記下車牌、蒐集沾精液保險套來勒索，有4男支付15萬到30萬元不等。全案高雄地檢署偵結，依恐嚇取財既遂罪等將徐起訴。

檢方調查，徐姓男子去年5月起，在高雄鼓山區住處開始經營應召站，將小姐照片分享於「aSugarDating（甜心寶貝包養網）」、「捷克論壇」、「屋受論壇」等，數次媒介暱稱「瑪菲」、「桃園」、「甜甜」、「印尼」等成年女子到高雄火車站附近商旅做性交易，收取價格從1400元到3000元不等。

徐姓男子去年11、12月間於甜心寶貝包養網認識15歲少女「奈奈」、17歲「玟玟」，他也先後約出2女性交易，並以6000元至1萬元高價替她們攬客。

由於2女皆未成年，徐姓男子竟與她們合作仙人跳；去年12月17日許姓男客與奈奈性交易後，奈奈將沾精液保險套收起來，當天許再度約奈奈，徐就現身稱「我們是仙人跳公司的人，那個女生是未成年，你要拿錢出來處理，不然叫她家人告你」，徐開價80萬元，最後談妥20萬，許隔2天交付現金。

林姓男客去年12月23日約奈奈性交易後，徐姓男子等人更到林經營的六合夜市攤位，恐嚇林父「林XX睡到一個未成年，你現在要如何處理」、「我們的證據很齊全，錄音、錄影都有」、「如果不拿錢出來解決，就要被關很多年」，林只好付30萬元。

之後2名男客被恐嚇但未付款，1名賴姓男客匯款15萬；直到1名許姓男客付20萬元後，仍不堪再被索討便報警，今年1月9日相約面交款向，警方才順利逮捕徐姓男子，並追查出這件仙人跳案。

徐姓男子、應召站總機陳女、成員李女落網後認罪，檢方偵結認定涉犯媒介使少年為有對價之性交行為罪、恐嚇取財既遂罪、恐嚇取財未遂罪，將3人起訴；奈奈、玟玟另由少家法院審理。

在高雄經營應召站的徐姓男子涉與15歲少女「奈奈」、17歲「玟玟」合作仙人跳，共6男受害。示意圖／Ingimage
在高雄經營應召站的徐姓男子涉與15歲少女「奈奈」、17歲「玟玟」合作仙人跳，共6男受害。示意圖／Ingimage

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