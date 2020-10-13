女會計「搭上」已婚老闆亂作帳 畸戀過後吃2官司判刑
已婚辛姓公司負責人與林姓女會計有染，用公款包養林女，共同虧空資產300萬元，辛與林女後來翻臉，林女被控妨害家庭、業務侵占罪；通姦除罪化前，台北地院去年依相姦罪判林女有期徒刑4月、判刑確定，日前再依業務侵占罪判她有期徒刑1年。可上訴。
林姓女會計2014年5月起即與辛交往、同居，發生性行為，辛作主以公款照顧林女，要求林女公款私用，數年來共同侵占公款300多萬元，辛、林女後來結束不倫關係，密戀戀情浮上檯面，林女被辛的妻子控告妨害家庭罪。
台北地院審理妨害家庭案，林女認罪，法官2019年6月判林女有期徒刑4月，得易科罰金，由於林女未上訴，判刑確定，辛男也告林女涉嫌業務侵占罪，台北地檢署將林女起訴。
法院開庭審理，林女否認犯罪，辯稱是與辛交往之後，依辛的指示才挪用公款，林女還稱，公司是辛獨資開設，沒有侵占的問題，主張沒有犯罪故意。
不過，合議庭審理認為，林女在辛開設的公司任會計長達4年，另有其他職場的工作經驗，對於挪用公款應有違法性認識，不採信她的辯詞，判林女有期徒刑1年。
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