「告白處」檢查前女友綠胸罩 中部碩士生挨告涉嫌性侵

女大生小蘭（化名）今提告指控被前男友性侵。記者賴佩璇／攝影 中部地區某大學一名休學中的女大生小蘭，指控遭前男友「蘿莉本」在去年聖誕節性侵，今下午在女性好友陪同下親赴台北地檢署提告前男友涉嫌妨害性自主等罪。小蘭泣訴，兩人交往期間對方會打他的狗，並揚言若分手要對她不利，使她受驚害怕隱忍至今。

小蘭指控，前男友自稱在高中時期愛翻牆出去偷看隔壁小學女生，被同學笑稱是「蘿莉控」，因此綽號叫「蘿莉本」，兩人交往從2017年5月間交往至去年10月，3年多以來不斷分分合合，案發後竟稱這是對她「正面的報復」。

由於對方個性搞笑，時常講一些喜歡國小女學生的話，她以為是開玩笑，便不以為意，直到交往末期，他生氣之下就會打她養的4歲柯基犬，還把狗放在高處書櫃，並說：「好好笑。」以及會言語霸凌笑她醜、胖等等。

交往期間，他會說若敢分手，就要散播對她不利的謠言，弄臭她的名聲，讓她在學校過不下去。她表示，去年12月24日，男方傳訊息說要還她學生證，兩人便相約吃晚餐，吃完之後男方故作神秘要帶她去一個地方，她心想反正自己騎車隨時可以溜走，便答應。

男方帶她到告白處某大學排球場，兩人原先談天說笑，男方話題一轉，開始抱怨自己最近狀況不好，研討會被教授噴、比賽失利，接著問說：「我可以靠著妳一下嗎？」卻突然情緒激動抱著她爆哭。

25日凌晨0點多，等他哭完準備離開，突然說：「妳有一個綠色的胸罩在我家喔！」她則回答：「我沒有綠色胸罩啊！」豈料，男方就動手強拉她長袖衣領說：「我來檢查一下是不是妳現在穿的這件！」

她說，當下嚇得往後退、趕緊背對他，途中一直尖叫：「放開我！」、「不要！」他反而繞到後面阻止逃走，開始用手揉雙乳，她抵抗要尖叫，希望引起附近一名散步老者的注意，但被男方用左手封口。

她指控，男方見四周漆黑、無法求救，右手伸進長褲就往他下體摸去並指侵得逞，還想繼續發生性行為。她立刻大喊：「你信不信我現在立刻叫Siri打電話給我男朋友？你知道他是做什麼的！」

對方聽聞才停手，還洗腦說：「沒有人可以接受被別的男人用過的女人，妳千萬不要跟男朋友說。」事後，小蘭騎車逃往女性好友住處，並打電話給現任男友哭訴。現任男友目前律訓中，全力支持她提告。