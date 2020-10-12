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狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

「少龍」猶如披著羊皮的狼 利用「心靈導師」脫衣吸奶

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

華興靈修中心創立人「少龍」徐浩城開設「仙女班」，徵選年輕處女長期灌輸扭曲觀念進而猥褻，另私開中藥處方籤。台北地檢署查出有6名女子被害，痛批徐猶如披著羊皮的狼，今依違反醫師法、強制性交未遂、強制猥褻罪起訴並求處重刑。

主任檢察官黃珮瑜調查，徐浩城創立華興靈修中心自稱為「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父」等，而信徒則必須以「僕人」自稱，且少龍不斷灌輸「唯我獨尊」觀念，要求信徒相信末日預言。

「少龍」平日吸收信徒靈修打坐，極力鼓吹同修弟子捐獻以供應興建道場，道場遍佈全台。徐享有至高無上的尊崇地位，凡事均依其指示而無人敢違抗其意思。

核心幹部李美華負責聯繫「少龍」與信徒，以層層傳遞指示方式鞏固「師父」、「道主」地位。「少龍」不具中醫資格，從2008年至2018年，擅自執行醫療業務，開立處分要給信徒服用。

2008年10月間，「少龍」指示在台中開設藥局的林姓信徒將「勝昌製藥 成方藥品要覽」記載方名「柴胡清肝湯」、「十味敗毒散」、「消風散」內含有藥材及劑量寫出，由「少龍」調整後再以每包100元將藥丸賣給信徒服用。

2016年6、7月間，「少龍」成立「仙女班」，由信徒女兒中徵選20至30歲的處女加入行列，信徒紛紛攜女北上至台北道場參加徵選。「仙女」交由李美華管理，頒布「道宮宮女新生活規則」作為內部規範。

要求必須「聖潔、臣服、引導」、「終生獻身為師父道主的新娘、全心全意為道主效勞工作，專心修道成為仙女」。「少龍」開示凡事必須請示道主、時時等候道主召喚，並長期灌輸如果沒有修成死後將會「灰飛湮滅」、下地獄、受苦輪迴等觀念。

「少龍」嚴格控制生活，禁止「仙女」與親友聯繫、不得參加各項社團及聚會，徹底斷絕與外界聯繫，並安排「仙女」去太一公司任職還要跪地等候召見；他利用其懵懂無知進而強吻、擁抱，還趁一名27歲仙女單獨進入辦公室之際，盯著胸部說「我喜歡看」。

「少龍」指示她將上衣釦子解開、內背心拉至內衣上緣，接著伸手解開內衣釦子後，強吸乳頭約5、6秒並強吻、擁抱，雖女方內心恐懼又十分抗拒，但因擔心影響家人靈修及長期被灌輸的觀念與壓力，不敢違抗。

檢方查出，「少龍」共對6名女子施以犯行，甚至對一名25歲仙女撫摸胸部、吸奶頭，詢問「有沒有感覺？」下次召見時，「少龍」取出毯子鋪在地上命她脫衣躺下，趴在她身上親吻身體各處、口交，再以生殖器試圖插入不成，並斥責陰氣太重。

「少龍」知道另名27歲仙女與異性見面，召見她脫衣摸乳親吻，稱「提升靈氣」，並表示「只有妳能度化妳父親、妳現在有的一切都是我給的…下次如果有機會要跟妳做愛、把精液射給妳是幫妳提升的最快方式」命脫衣摸乳約10分鐘。

檢方痛批，徐浩城利用被害人等自小即進入華興靈修中心，其為精神寄託、心靈導師，形塑自己為帶領被害人修行的至高無上的「神」，以「道主」自居、視信徒為僕民僕女，卻猶如披著羊皮的狼，侵害被害人，摧毀被害人自尊、瓦解被害人信仰。

且於案發後至今完全否認犯行，甚至於被害人勇敢提出質疑時，以抹黑、公審方式，霸凌被害人，絲毫未見悔改，建請法院就其涉犯妨害性自主罪嫌部分，從重量刑。檢方另依違反醫師法起訴幹部李美華。至於涉嫌詐財8千萬元部分，另案偵辦中。

華興靈修中心創立人「少龍」徐浩城開設「仙女班」，徵選年輕處女長期灌輸扭曲觀念進而猥褻，另私開中藥處方籤。台北地檢署查出有6名女子被害，痛批徐猶如披著羊皮的狼，抹黑公審霸凌被害人。圖／本報資料照。
華興靈修中心創立人「少龍」徐浩城開設「仙女班」，徵選年輕處女長期灌輸扭曲觀念進而猥褻，另私開中藥處方籤。台北地檢署查出有6名女子被害，痛批徐猶如披著羊皮的狼，抹黑公審霸凌被害人。圖／本報資料照。
華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／本報資料照
華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／本報資料照

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