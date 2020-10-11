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已婚女軍官與男子開房被逮 法院判2人賠15萬

中央社 / 台北11日電

王姓已婚女軍官與前男同事林姓男子去年6月間一起到旅館開房間，王女丈夫帶員警、徵信社到場抓姦，林男自3樓爬窗出去，跳樓離開被逮個正著。北院判2人賠償15萬元。

柯姓男子與王姓女子都是職業軍人，兩人於民國102年結婚後生下一女。柯男指控，王女自107年7月間一直吵著跟他離婚，去年3月間還要他住在營區，不准住在家中。柯男懷疑妻子有外遇，委託徵信社調查。

柯男查出，王女與同是職業軍人的前同事林姓男子，自去年3月前多次共同入住台北市一家旅館，他同年6月14日凌晨在徵信社人員及員警陪同下前往旅館抓姦，發現王女在3樓房內，林男則爬出窗戶，從旅館招牌燈箱跳到一樓，被逮個正著。

柯男提出民刑事告訴。刑事部分，台北地檢署調查後，認定王女與林男雖有同宿旅館，但無積極證據證明2人通、相姦，將2人不起訴處分。

民事部分，王女與林男均否認2人有踰矩行為。林男表示，王女當時表示家中裝修，他才接王女到旅館居住，2人在房內看電視、聊天、吃東西，忽然有人意圖闖入，為避免不必要的誤會與衝突才從窗戶離開。

台北地方法院審理後，認為林男知道王女已婚，卻在深夜共同入住旅館、孤男寡女共處一室，無論是否實際發生性行為，已逾越一般朋友交往分際，認定王、林侵害柯男配偶權，判決2人應連帶賠償柯男新台幣15萬元。全案可上訴。

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