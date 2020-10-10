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男子對國中女中輟生性交62次僅判3月 已結婚獲法外施恩

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市22歲林姓男子前年經網路通訊軟體認識15歲女國中中輟生後成了男女朋友，貸款買屋同居，1年多兩人發生性關係達62次，後因少女身體不適到醫院就診，經院方通報，被台南市婦幼隊查獲。據調查，林挑起少女及養父生計且為他求情，9月更登記結婚，台南地院認林並非單純滿足性慾，情可憫恕，減輕其刑，應執行3月徒刑，仍得易服社會勞動，可上訴。

檢警調查，林與現年16歲少女前年5月間經網路通訊軟體認識，同年6月9日成為男女朋友後，貸款買屋同居，當天起至去年8月16日止，在其同居處所，經少女同意，發生性行為，共計62次。後因少女身體不適到成功大學醫學院附設醫院就診而查獲。

然而，少女由養父母收養，但養母6年前病逝，養父則因意外摔落致脊椎受傷，領有重度身心障礙手冊及低收入戶證明書，少女國中肄業即離家，養父靠區公所不定時提供物資及親友協助，並不時申請慈善會急難救助過日子。

自從少女與林結識同住，雖然收入有限，不僅負起少女生活，更開始提供少女養父生活費用，把對方當成自己父親。兩人今年9月登記結婚，因此，法官認林確與少女成家、廝守終生的打算，與時下單純滿足性慾而與14歲以上未滿16歲女子性交的犯罪型態有所差異。

台南地院認林犯罪行為時，年僅22歲，智識程度、社會經驗尚非全然成熟，縱使處以法定最低度刑猶嫌過重，仍有情輕法重情形，客觀上引起一般同情，堪予憫恕，所以酌減其刑。法院認林對於14歲以上未滿16歲女子為性交，共62罪，各處2月徒刑，應執行3月徒刑，可上訴。

林認識少女1年多發生性關係達62次，台南地院發現林挑起少女及養父生計且為他求情，9月更登記結婚，認林並非單純滿足性慾，僅判3月徒刑。圖／本報資料照
林認識少女1年多發生性關係達62次，台南地院發現林挑起少女及養父生計且為他求情，9月更登記結婚，認林並非單純滿足性慾，僅判3月徒刑。圖／本報資料照

結婚 低收入戶

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