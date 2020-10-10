男子對國中女中輟生性交62次僅判3月 已結婚獲法外施恩

台南市22歲林姓男子前年經網路通訊軟體認識15歲女國中中輟生後成了男女朋友，貸款買屋同居，1年多兩人發生性關係達62次，後因少女身體不適到醫院就診，經院方通報，被台南市婦幼隊查獲。據調查，林挑起少女及養父生計且為他求情，9月更登記結婚，台南地院認林並非單純滿足性慾，情可憫恕，減輕其刑，應執行3月徒刑，仍得易服社會勞動，可上訴。

檢警調查，林與現年16歲少女前年5月間經網路通訊軟體認識，同年6月9日成為男女朋友後，貸款買屋同居，當天起至去年8月16日止，在其同居處所，經少女同意，發生性行為，共計62次。後因少女身體不適到成功大學醫學院附設醫院就診而查獲。

然而，少女由養父母收養，但養母6年前病逝，養父則因意外摔落致脊椎受傷，領有重度身心障礙手冊及低收入戶證明書，少女國中肄業即離家，養父靠區公所不定時提供物資及親友協助，並不時申請慈善會急難救助過日子。

自從少女與林結識同住，雖然收入有限，不僅負起少女生活，更開始提供少女養父生活費用，把對方當成自己父親。兩人今年9月登記結婚，因此，法官認林確與少女成家、廝守終生的打算，與時下單純滿足性慾而與14歲以上未滿16歲女子性交的犯罪型態有所差異。