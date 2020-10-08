回學長家溫習功課...學妹控訴學長邀看A片、想嘿咻

桃園羅姓男子被學妹控訴，假借溫習功課之名約回家，卻對她說「要發生兩性之間行為」，還拉她手腕要一起看A漫、A片，控訴性騷、強制猥褻，羅辯稱是想和學妹當男女朋友，檢方勘驗2人臉書對話，僅見羅頻頻道歉，難認羅有觸碰學妹隱私部位，與性騷、猥褻構成有別，予以羅不起訴。

學妹控訴，羅男（20歲）去年9月13日下午3點多邀她回家溫習功課，卻趁2人獨處時對她說「要和妳發生兩性之間的行為」，還把手搭在她肩膀上，但自己覺得不舒服立刻推開，不久後羅又邀她一起看A漫畫、A片，並湊近一旁抓握她手腕。

她說，當下自己驚恐萬分，撥掉羅的手就馬上逃離現場，並在對羅提告性騷擾、強罪猥褻等罪嫌；檢方訊時，羅坦承有找學妹回家、抓握她手腕，但矢口否認性騷及猥褻，沒講「要發生兩性之間的行為」，也沒有一起看A片、A漫。

羅還辯稱，握住學妹的手是希望能和她成為男女朋友，當時不清楚對方心裡是否不舒服，學妹也沒告知或制止，認為自己並無性騷、猥褻的犯意。

檢方勘驗2人對話，發現羅不斷傳「對不起，我該死」、「我是畜生、垃圾、沒用的敗類」、「下次請妳吃飯，多少錢都可以」、「我會等妳原諒我」等語，但根據對話紀錄，僅可見羅因舉止失當，再三祈求對方原諒，但未見有性騷、猥褻相關論述。