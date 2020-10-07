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與美復交被國台辦指要「明辨是非」 江啟臣：不違親美和陸

媒介外籍女子及變性人來台賣淫 11人判刑

中央社 / 台北7日電

以周姓男子為首的11名幫派分子涉嫌自東南亞地區引進東南亞女子及變性人來台賣淫，不配合就被暴力威脅或丟包機場。台北地方法院審理後，依妨害風化罪判11人2月至6月徒刑。

檢警調查，以周男為首的幫派成員，結合境外人蛇集團與色情業者，引進東南亞地區的應召女子及變性人，藉保管護照、金錢財物等方式控制行動自由手段，進而安排到雙北地區從事性交易，並剝削賣身錢，若遇不配合者，除以暴力威脅、恐嚇外，更將對方載往機場丟包任由自生自滅。

檢警查出，周男為保持新鮮感，除了將旗下應召女子或變性人採輪調方式，不定期更替地點從事性交易外，應召女子依身材樣貌程度區分價碼。其中，一名來自泰國的混血變性人，還被包裝為「烏克蘭女神」對外接客。

檢警於民國106年6月間兵分多路查獲周男等11人，以及21名應召女子到案，其中5人為變性人。台北地檢署偵辦後依妨害風化等罪嫌起訴11人。

台北地方法院審理後，依妨害風化罪判處周男有期徒刑6月，可易科罰金；其餘10名被告分別判處2至4月徒刑，可易科罰金，其中3名被告被宣告緩刑2年。全案可上訴。

變性 東南亞 幫派

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