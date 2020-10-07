金牌搏擊教練覬覦女同學美色 竟在拳館下藥性侵

新北一名林姓搏擊教練覬覦研究所女同學美色，去年3月趁飲酒聊天機會，在對方杯子裡面下藥，待對方昏迷再以手指性侵得逞。事發後，林男否認犯行，辯稱女同學嘴巴說不要，卻抓著他的手去摸下體，藥物也是女同學自己摻的，但說法未被採信，今天被新北地院依以藥劑犯強制性交罪判處4年6月。

據調查，林男（46歲）在新北市板橋區經營拳館，曾參加多場國際賽事，拿了不少獎牌，甚至拿到金牌，但他也是在拳館下藥犯案。被害女性第一時間以為自己是酒醉昏睡，但藥效退去逐漸清醒，開始有了懷疑，在師長同學建議下報警驗尿，才驚覺自己被下藥。

審理時，林男坦承有親吻、撫摸女同學，但矢口否認性侵。他辯稱，對方當時嘴巴說「不要，這樣會想要」，卻拉著他的手摸其下體，直到女同學明確表達不想做愛就停止動作。對於女同學尿檢驗出鎮定劑成分一事，林男供稱藥物是他在夜市買的助興水，是女同學在不知情的情況下加到酒裡面，2個人都有喝，但對方喝得比較多。

法院調查，被害女子與林男素無恩怨，若非確有其事，應無冒著偽證罪責、飾詞陷害林男的理由。此外，被害女子的下體也驗出林男的DNA，藥檢也確實有鎮定劑的成分，加上林男在準備程序時坦承求歡遭拒才下藥，認定確有性侵情事。