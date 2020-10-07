祖父對未滿12歲孫女性侵害懷孕 檢察官起訴、村民圍堵

嘉義縣海區6旬男子今年3月，見未滿12歲孫女在房間裡睡著，竟以強迫方式對孫女性侵害，之後孫女被校方老師發現疑似懷孕，到醫院檢查才揭露男子惡行，村民得知還到男子家前圍堵砸雞蛋、要教訓他，嘉義地檢署檢察官偵查終結，依對未滿14歲女子強制性交、妨害性自主提起公訴。

起訴書指出，涉案男子為女孩祖父，今年3月見讀國小孫女在住家的床上已經睡著，他先伸手撫摸孫女的胸部及下體， 孫女醒來後將他推開，他竟以強迫方式，性侵害孫女、性交得逞。

事發1周後的中午，男子見孫女在房間裡午睡，再次進入房間、撫摸孫女胸部及下體，再對孫女強制性交得逞。

據了解，孫女被性侵後懷孕、行為異常，被學校老師發現，通報社會局、家屬報警，警方調查才得知年已6旬男子惡行，消息傳出後，地方鄰居不滿男子惡行，還怒到男子家中圍堵、砸雞蛋要教訓他。