將泰籍變性人包裝成烏克蘭女神賣淫 應召集團11人判刑

周姓男子找泰籍女賣淫，將變性人包裝成「烏克蘭女神」對外攬客，被控圖利容留性交罪，檢方偵辦起訴周與共犯共11人，台北地院審理，被告全認罪，法官分別判他們有期徒刑2月至6月，均得易科罰金。可上訴。

判決書指出，周等人留容女子與他人性交牟利，破壞社會善良風俗，物化女性身體，扭曲社會價值觀，考量他們認罪，11人分別判刑，部分被告判緩刑。

起訴書指出，周姓男子曾是台北市某應召站機房，負責接聽電話、記帳、聯絡馬伕、媒合恩客與性工作者，曾被警方逮捕法辦；周後來自立門戶，與境外人蛇集團勾結，引進中國大陸、東南亞國家女性在雙北地區、宜蘭縣一帶賣淫。