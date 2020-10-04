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男客慕名泰女服務「酥胡」 77老翁開養生館被逮認栽
桃園市77歲劉姓老翁經營養生館堅持不退休，去年4月間1名吳姓男子上門要性服務，劉男媒介1名泰國籍女子為吳男指、油壓和半套（俗稱打手槍）性服務，警方臨時查獲，泰女和吳男坦承「打完手槍」，劉姓老翁再難否認辯解，桃園地檢署日前將劉依妨害風化罪嫌提起公訴。
檢警調查，劉姓老翁在楊梅區中山北路經營1家養生館，該館僱用泰國籍女子從事性服務，為男客指、油壓1小時收費1200元，加做半套打手槍服務增加500元，其中劉男抽取媒介費500元，其餘歸泰女收入。
吳姓男子供稱，他聽朋友介紹該養生館有性服務，他去年4月24日晚上到該店消費，泰國女子將他帶至2樓做指、油壓1小時1200元，未料泰女觸摸他的生殖器起反應，泰女1手作勢套弄、1手比「5（500元）」手勢，他當即點頭，泰女將他脫褲打手槍、還拉開衣服前襟露出胸罩示意可以摸奶。
泰女供承，劉姓老翁是該館負責人，她幫客人指、油壓1小時1200 元，可拿到700元，當天為吳姓男子做按摩服務。劉姓老翁仍否認媒介性服務，檢方查出劉姓老翁去年另1次查獲妨害風化罪嫌獲不起訴處分。桃檢表示，這次證據確實，劉姓老翁依妨害風化罪嫌偵結提起公訴處分。
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