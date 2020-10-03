被控性侵女友的17歲女兒 少女平靜如常他判無罪

男子阿龍（化名）被控性侵女友的17歲女兒，他坦承指侵少女，但是在你情我願下所為，絕無強迫傷害少女，法官以2人發生親密行為後，少女未見有何遭性侵後的逃離、迴避、恐懼、受辱、責難、怨懟等激烈情緒，反而平靜如常，僅再三詢及是否須避孕，遂以罪嫌不足，判阿龍無罪。可上訴。

檢方起訴指出，阿龍與少女的媽媽小美（化名）是男女朋友關係，他平時與少女同住，而小美長期在南部工作，偶爾才會返回他的住所。去年12月16日凌晨，他與少女在房間內聊天，之後他開始擁抱、親吻少女，少女則逃離至他的房間，之後睡著。

同日上午，在他房間內，待少女醒來後，阿龍以手指插入被害人陰道，本欲進一步以生殖器性侵時，遭被害人以膝蓋抵他的腰部，並將身體貼近阻止，2人僵持一陣，他才放棄。少女事後將此事告訴生父後提告。

阿龍坦認有對少女指侵，且在欲進一步時，遭少女以腿腳之膝蓋夾住被告腰部，並同時身體貼近等方式，阻止他，他始放棄性侵害，堅決否認強制性交犯行，並辯稱他對於被害人所為的親密行為，均係在與被害人你情我願之下所為，其絕無強迫、傷害被害人，亦未對被害人施予暴力。

他供稱掀起少女上衣親吻被害人胸、腹部，撫摸被害人下體，以手指指侵被害人，且脫下被害人內褲等過程中，均係在被害人你情我願之狀態下，被害人在過程中並未推開他、未曾說話、未用手推他，亦無牴觸之動作，他認為被害人是同意的等情事，應屬明確。

少女與阿龍間發生親密行為後，2人以LINE通訊軟體對話紀錄內容，被害人事後曾向他詢問是否需要吃避孕藥，他則回稱不用，或謂係安全期，或稱沒在裡面，不用；被害人再三擔心是否受孕期，萬一受孕等情。

法官審酌，2人發生親密行為後，少女未見有何遭性侵後之逃離、迴避、恐懼、受辱、責難、怨懟等激烈情緒，反而平靜如常，甚至回房繼續就寢，而且與阿龍通訊亦未曾有何嚴厲怪責他的言語，僅擔心或將受孕再三詢及是否須避孕，應非強制性交的性侵害犯行，遂判阿龍無罪。