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媒體曝民宿辦收費雜交派對 警方要查辦

中央社 / 台中2日電

依蘋果新聞網報導，有民宿業者在網路社群貼文招攬，日前在中部的民宿舉辦收費雜交派對。示意圖／ingimage
依蘋果新聞網報導，有民宿業者在網路社群貼文招攬，日前在中部的民宿舉辦收費雜交派對。示意圖／ingimage

媒體報導中部一家民宿舉辦收費的雜交派對。警方表示，派對主辦人已涉引誘媒介男女性交行為，並收取報名費觸及刑法；參與者則違反社會秩序維護法，將追究查辦。

由於目前並無接獲報案或舉報，警方表示，會持續觀注並蒐證，若有發現相關事證會積極偵辦查究，並表達「絕不容脫序和違反善良風俗事件發生」的執法立場。

對於參加收費雜交派對涉違反多項法規，警方指出，包括在網路上刊登收費的雜交訊息，依「兒童及少年性剝削防制條例」規定，最重可處3年有期徒刑；如涉意圖營利，最重可處5年有期徒刑。

另外，派對主辦人引誘媒介男女性交行為並收取報名費，已有營利行為；若拍攝影片、照片並散布、播送，均已觸犯刑法規定。

參加雜交者則違反社會秩序維護法，從事性交易，處新台幣3萬元以下罰鍰。現場供他人觀看，另得依刑法 「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者」規定，可處1年以下有期徒刑；如有收取費用意圖營利，最重可處2年有期徒刑。

現場如有未滿16歲的男女參與，涉觸犯刑法，業者最重可處5年以下有期徒刑，另如有收取費用，最重可處7年有期徒刑。

依蘋果新聞網報導，有民宿業者在網路社群貼文招攬，日前在中部的民宿舉辦收費雜交派對，還有嚴禁喝酒、吸毒，需全程配戴保險套，更換伴侶需換套等規定，另還開放旁人入場觀戰。

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