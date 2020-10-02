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健身教練臀部核心訓練 涉嫌摸女學員下體1分鐘挨告

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

台北市大同區一家健身工作室的林姓教練，涉嫌在協助女學員進行臀部核心訓練，伸出狼抓以手指隔著內褲，搓揉下體邊緣長打1分多鐘，女學員受辱提告。士林地檢署認定，教練利用權勢猥褻女學員，依法起訴。

起訴指出，林姓男子是健身工作室的負責人兼教練，2020年3月19日晚上9時許，林男在工作室協助女學員進行「臀部核心訓練」女學員側躺，正在做左右側抬腿時，林男藉由抬扶女學員臀部機會，伸手揉捏臀部，沿著臀部滑倒大腿，再用手指隔著內褲搓揉外陰部外緣，猥褻過程長達1分多鐘。

林姓教練供稱，抬腿訓練時有扶著女學員大腿內側，可能過程中有碰到大腿根部，但沒有猥褻女學員，且在案發後隔周，女學員才在上課前說，遭碰觸身體，感到不適。

女學員指控，在健身工作室訓練時，遭教練不當觸摸下體，遭隔著內褲搓揉外陰部外緣部位，長達1分多鐘，事後自行蒐證拍照提告。

檢察官認為，林男身為健身教練，因訓練關係，對於受他監督、扶助、照護之女學員，利用機會猥褻，全案依照刑法228條利用權勢猥褻罪嫌起訴。

示意圖。圖 / 本報資料畫面
示意圖。圖 / 本報資料畫面

猥褻 健身

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