快訊

東北風增強！北部東半部30日轉溼涼 賞月要碰運氣

涉性侵開店女房客遇顧客報警 房東遭羈押

中央社 / 嘉義市29日電

嘉義市蔡姓男子昨天涉嫌對承租房屋做生意的女房客強行性交，被購物民眾察覺、報警，員警當場逮捕蔡男，檢方向嘉義地方法院聲押，法官今天認定蔡男有逃亡之虞裁定羈押。

嘉義地檢署表示，被害人承租嫌疑人蔡姓男子的房屋一樓做生意多年，蔡男昨天下午趁被害人到房屋後方上廁所時，強行打開門，並對被害人上下其手，以手指性侵得逞。

過程中，有民眾進入店內準備購物，沒有看見被害人，此時，時常找被害人聊天的鄰居發現顧客找不到人，則走到店家後方廁所找人，則聽到被害人在呼救，顧客也聽到呼救聲，則馬上報警處理。

附近的派出所員警據報，立即趕往現場，依強制性交現行犯逮捕蔡姓男子，警訊後，依妨害性自主罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

檢方表示，嫌疑人蔡男就住在店家的樓上，竟然色膽包天，在大白天犯案，於昨天深夜複訊後，依蔡男恐有再犯及逃亡之虞向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

嘉義

延伸閱讀

許金龍現金人保2億元籌足 高院開釋票放人

嘉義殺警男延押2月 法官認對公眾安全仍有潛在危險

中校偷1500片國家隊口罩 起訴不認罪繼續羈押

當立委涉收賄不想被羈押 廖國棟、陳超明抗告遭駁

相關新聞

「姑丈用尿尿的地方碰我」 男子猥褻4歲姪女判5年10月

新北一名男子受託照顧4歲姪女，卻利用姪女年幼懵懂弱點，三度用下體猥褻對方，且犯行曝光仍矢口否認，辯稱對方供詞前後矛盾，但...

熱門新聞

台中轎車暴衝擦撞10人受傷 七旬女駕駛：我被機車逼車

扯！北市官員吸毒被逮仍在職 議員轟：民眾安全誰把關

影／老婦開車暴衝釀10傷辯「被逼車」行車影像曝光打臉

殺妻還將雙胞胎幼子塞洗衣機悶死 法官判狠心男死刑

疑廚房濕滑？台東太麻里某餐廳女員工自摔不治

新北公托放烏龜爬身虐童 侯友宜：20年不得從事托育

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。