涉性侵開店女房客遇顧客報警 房東遭羈押

嘉義市蔡姓男子昨天涉嫌對承租房屋做生意的女房客強行性交，被購物民眾察覺、報警，員警當場逮捕蔡男，檢方向嘉義地方法院聲押，法官今天認定蔡男有逃亡之虞裁定羈押。

嘉義地檢署表示，被害人承租嫌疑人蔡姓男子的房屋一樓做生意多年，蔡男昨天下午趁被害人到房屋後方上廁所時，強行打開門，並對被害人上下其手，以手指性侵得逞。

過程中，有民眾進入店內準備購物，沒有看見被害人，此時，時常找被害人聊天的鄰居發現顧客找不到人，則走到店家後方廁所找人，則聽到被害人在呼救，顧客也聽到呼救聲，則馬上報警處理。

附近的派出所員警據報，立即趕往現場，依強制性交現行犯逮捕蔡姓男子，警訊後，依妨害性自主罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

檢方表示，嫌疑人蔡男就住在店家的樓上，竟然色膽包天，在大白天犯案，於昨天深夜複訊後，依蔡男恐有再犯及逃亡之虞向嘉義地方法院聲請羈押獲准。