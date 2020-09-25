噁！掀裙偷拍涉性騷10女職員 飯店主管遭記過竟升官

台北市議員徐立信指控康華飯店王姓主管性騷擾女員工，女員工向公司反應後，雖將該主管記2大過，但事後主管從襄理升協理，行為也沒改。示意圖／Ingimage

台北市松江路四星級康華飯店爆出主管性騷女員工，受害人多達近10名，台北市議員徐立信指控康華飯店王姓協理性騷擾女員工，女員工向公司反應後，雖將該名主管記2大過，但事後主管從襄理升協理，行為也沒改，受害者忍無可忍，親自出面現身說法。

徐立信今下午偕同2名被害女員工召開記者會，現場出示蒐證影片，片中可見該名王姓協理趁女員工在整理東西，偷從背後把手機伸入女員工裙底拍攝，甚至還「掀裙」、開閃光燈拍攝，行為囂張。

被害人表示，王姓協理除了拿手機偷拍，還會把針孔攝影機黏在皮鞋上，還有員工看到協理不自然伸腳，以為他「中過風」，事後才知道是被偷拍；另一名被害者也淚訴，發生這些事，她連老公、孩子也不敢說，知道對方有偷拍行為，每次工作都只敢蹲著、跪著，避免再被偷拍。徐立信說，該名協理曾將針孔攝影機裝置在皮鞋上，因此也不排除有房客受害但因客源多來自日本，目前無接獲相關檢舉。

徐立信指出，該飯店約有20位員工，受害人就多達10位，過去大家怕工作飯碗不保而不敢發生，最近他也到飯店詢問王姓協理，對方也向他坦承，將事件公諸於世，盼各單位、警方依法行政。

徐立信也說，被害人向公司檢舉後，雖開性平會將該名王姓協理記2大過，但沒多久就升官，甚至變相打壓員工，受害女員工原本上班時間是早上9點到下午5點，王姓協理最近竟想將這些人改晚班，也就是下午2點上到夜間10點。

對此，勞動局就業安全科長施貞夙表示，先前未收到勞工申訴，若當事人願意提供資料，勞動局就會去查察，員工若遇性騷擾，僱主應善盡保護責任，但僱主並沒有立即提供有效措施，可依《性平法》罰10萬至30萬罰鍰。事發後公司若有調動職務，可能違反《性工法》，可依法裁罰3萬至10萬元。

中山分局偵查隊副隊長闕育任表示，該案無報案紀錄，就現有事證，該協理恐違反《刑法》妨礙祕密罪、《性騷擾防治法》不當觸摸，中山分局將聯繫陳情人，但屬告訴乃論，也要當事人提告訴，才能偵處加害者。

對於被害人指控，康華飯店指出，這是多年前的案件，公司當時有召開性平會，將王姓協理記2大過、扣薪，近期未接獲相關申訴，會再去了解。