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熊熊之亂引暴動！熱搜破50萬筆超越小鬼死因　三大招防資料洩漏

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source :綜藝大熱門youtube

文／羅文芳

女藝人熊熊卓毓彤因為擁有傲人身材，加上性感風格，擁有不少男性粉絲愛戴，才被週刊拍到與特斯拉男鄭旭哲同框被爆出喜事將近，卻於18日遭網路上流傳爆料疑似她的性愛影片，引起大批網友關注，不僅登上當日Google熱搜榜首，超過50萬筆搜尋，超越藝人「小鬼死因」話題，PTT八卦板更因此爆發「熊熊之亂」，出現大量相關問卦文章，使得版主兩小時內發出三次公告，相關私密圖影外流的新聞層出不窮，有哪些方式可保護個資呢？

image source :Google Trends

私密檔案不放手機、送修取出記憶卡

不拍私密片就沒煩惱，但拍了自存紀念，又怕遭有心人士外流該怎麼好？除了不將檔案放手機內，避免手機送修、雲端備份等因素，有機會讓人竊取檔案，如果有比較私密的照片放在相機，送修時記憶卡應取出較為安全。

image source :cybernews

手機不見馬上啟動防盜模式

如果檔案存放於手機，不慎弄丟手機時，可以透過電腦登入Apple或Google ID，不但能定位手機，也能遠端遙控清除資料，避免個人的圖影遭到有心人士撿到後外流。

image source :apple

保護個資養成好習慣

即使做好以上兩點保護措施，但還是有可能遭「駭客侵入」竊取個資，這時候養成保護好隱私權的好習慣，就非常重要！手機App更新時，多注意是否有「自動上傳雲端」功能，平時不亂點可疑的網址，遭木馬程式侵入，雲端備份的密碼也該設定多組，以免被盜用時，一組密碼全被看光，另也不輕易在公用電腦登入雲端等。

image source :liberatehealth 

不過解決私密照的外流問題，最治本的方式還是「不要拍」，以免衍生後續的麻煩，此外若將他人的私密圖影，在網路上流傳也會觸法，最重可處2年的加重誹謗罪，也不要輕易「求上車」以免遭罰！

image source :freepik 

【網路溫度計】提醒您－

◎根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

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