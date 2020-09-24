軍人自拍下體上傳推特…律師辯護具藝術價值 法官：跟癡漢沒兩樣

吳姓男子服役期間分在住處、營區拍攝勃起下體照片，上傳「Twitter（推特）」，貼文「覺得如何？喜歡就轉推別害羞」等文字成被告。吳的律師辯護說，照片具一定藝術價值，不屬猥褻物品；吳也不具犯意。基隆地院審理後，認為吳的行為與俗稱癡漢當街露鳥無異，照片也無美感、藝術可言，依妨害風化罪判吳拘役40天。全案可上訴。

吳男原為陸軍關渡地區指揮部職業軍人，上傳裸露下體照片到推特，經憲兵指揮部雲林憲兵隊網路巡邏發現送辦。基隆地檢署檢察官偵結，聲請簡易判決處刑。陸軍關渡地區指揮部今年5月1日將他汰除，離開部隊。

判決指出，吳男去年10月到今年3月間，在基隆住處脫去便服內褲、在內木山營區士官兵休閒室脫去陸軍迷彩軍服長褲，裸露勃起的生殖器官，並以手機拍攝照片上傳推特。

吳男隨照片發布「我喜歡的是女生，但還是不排斥男性欣賞我的，謝謝你們喜歡」、「這個各位覺得如何，喜歡就轉推別害羞」、「特此發文問大家是不是真的很漂亮」、「選我」、「這個可以嗎」等貼文，檢方偵結，認犯妨害風化罪。

吳男承認上傳裸露勃起下體影像到推特帳號，辯稱臉書跟、IG帳號設定公開，但推特帳號只有追蹤者看得到，否認有公然供不特定或特定多數人觀覽犯行。他在推特看過國、內外都有人上傳類似照片，才跟著上傳裸露下體照片，未設定公開，無其他用意。

吳的律師辯護指出，吳男上傳的照片雖有裸露性器官，但他的身體靠躺或平躺於沙發、床鋪，呈現怡然自若體態及美感，並無引起一般人羞恥或厭惡感不雅動作，也有網友對照片按讚表欣賞及認同，具有一定「藝術價值」。

法官綜觀吳男上傳的照片，認與俗稱癡漢、變態者當街露出下體無異，無所謂美感、藝術可言。貼文中有「各位」、「很多人」、「大家」等用語，可知確供不特定大眾觀覽，博取認同按「讚」。

法官說，單純裸露勃起性器官照片無藝術性、美觀性可言，否則豈非人人裸露下體均為藝術家？張張都是藝術照？吳男上傳的照片，客觀上足以刺激人的性慾，令一般人感覺不堪呈現於眾而排拒，不採信辯護人具藝術性、非猥褻物品辯詞。