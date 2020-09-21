新北狼父性侵國小女兒再向幼子伸狼爪 被逮竟辯稱檢查疝氣

新北一名男子涉嫌在2013年到2016年間2度性侵就讀國小的女兒，又在2016年間性侵、猥褻比女兒還小的兒子，卻辯稱自己是再幫兒子檢查疝氣，否認性侵，結果說法未被採信，今天被新北地檢署依妨害性自主起訴。

檢警調查，該名男子6年前曾趁女兒熟睡機會性侵，4年前又利用父親的地位侵犯女兒，事後又將狼爪伸向兒子，甚至見兒子想要喊叫求救仍不罷手，一手摀住其嘴巴，一手繼續侵犯。

偵訊時，男子否認犯行，辯稱兒子患有疝氣，為了檢查手術傷口和疝氣有無復發才會伸手摸其下體，但拒絕測謊。