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少女誤入社群遭誘拍下體 男食髓知味曝犯行檢起訴
9月初發生高雄少女遭拐騙失蹤案引起全國震驚，桃園地檢署偵辦前年一起台中市22歲江姓男子利用臉書社群與12歲少女加入好友後，竟誘騙少女自行拍攝下體照片透過Messenger傳送，他食髓知味進一步誘使少女拍自慰照及視訊下體，但被少女拒絕，檢方今天上午偵結，江男所為觸犯引誘兒童製造猥褻行為，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌提起公訴。
檢警調查，江姓男子家住台中市，前年3、4月間，透過臉書1個粉絲社團，結識12歲少女，前年5月31日江與少女加入好友往來，隨後透過臉書Messenger誘騙少女自行拍攝下體照片，少女同意拍攝照片後傳送供江男觀覽。
之後江男再以甜言密語誘騙少女再自行拍攝自慰猥褻行為和視訊觀覽，但被少女及時拒絕，少女母親發現少女異狀查看少女手機，發現上情後報警處理。
桃檢表示，江男引誘少女拍攝猥褻照片犯行，已觸犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項引誘使兒童製造行為之照片及電子訊號罪嫌，偵結江男提起公訴。
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