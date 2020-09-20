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當女兒面猥褻女兒的女同學 台東荒唐父被判3年1月
台東縣1名父親涉嫌在107年5月17日當著就讀小六女兒的面前，強制猥褻來家裡找女兒玩的女同學，案經台東地方法院審理，刑事一庭合議依對未滿14歲少女犯強制猥褻罪，判處這名父親有期徒刑3年1個月，全案可以上訴。
107年5月17日周三下午放學後，被害少女到女同學家中玩，當時兩人均就讀小學六年級，未滿14歲，加害人見被害人發育得早，已有姿色，竟起色心，加害人看見女兒與被害人趴躺在住處房間內床上，即進入房間內趴躺到被害人身旁，將大腿橫跨在被害人臀部磨蹭，並以手撩起被害人衣服，自被害人腰部撫摸至側胸等私密部位，強制猥褻被害人得逞，案經被害人返家告知母親後提告。
判決書指出，被告在審理時坦承確與被害人與肢體上碰觸，但矢口否認有強制猥褻犯意。被告堅稱，他當時見女兒與同學躺在床上玩手機，他作勢搶女兒同學的手機，在嬉鬧間，他的手腳確有誤觸碰到女兒同學的臀部、背部等其他身體部位，但絕非故意，更無強制猥褻女兒同學的犯意。
判決書指出，比對被害人母親稱被害人返家極度害怕且不停哭泣，及加害人女兒證實看到父親大腿曾放在同學臀部等證詞，加害人不小心碰過被害人臀部、背部等其他身體部位，純屬卸責之詞，難以採信，合議庭據而依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年1月。
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