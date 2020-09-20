當女兒面猥褻女兒的女同學 台東荒唐父被判3年1月

台東縣1名父親涉嫌在107年5月17日當著就讀小六女兒的面前，強制猥褻來家裡找女兒玩的女同學，案經台東地方法院審理，刑事一庭合議依對未滿14歲少女犯強制猥褻罪，判處這名父親有期徒刑3年1個月，全案可以上訴。

107年5月17日周三下午放學後，被害少女到女同學家中玩，當時兩人均就讀小學六年級，未滿14歲，加害人見被害人發育得早，已有姿色，竟起色心，加害人看見女兒與被害人趴躺在住處房間內床上，即進入房間內趴躺到被害人身旁，將大腿橫跨在被害人臀部磨蹭，並以手撩起被害人衣服，自被害人腰部撫摸至側胸等私密部位，強制猥褻被害人得逞，案經被害人返家告知母親後提告。

判決書指出，被告在審理時坦承確與被害人與肢體上碰觸，但矢口否認有強制猥褻犯意。被告堅稱，他當時見女兒與同學躺在床上玩手機，他作勢搶女兒同學的手機，在嬉鬧間，他的手腳確有誤觸碰到女兒同學的臀部、背部等其他身體部位，但絕非故意，更無強制猥褻女兒同學的犯意。