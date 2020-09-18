空軍少將屢傳輕浮簡訊、肢體碰觸女性部屬 判降1級改敘

空軍少將林重宏被控對女性部屬傳送不當稱謂、簡訊、貼圖及肢體碰觸，遭監察院彈劾。懲戒法院懲戒法庭審理後，判決林重宏降1級改敘。全案可上訴。

空軍通信航管資訊聯隊前少將聯隊長林重宏對所屬女性軍士官多次傳送不當簡訊、貼圖及肢體碰觸，國防部主動移送到監察院。全案經調查後，監察委員楊芳玲、楊芳婉、包宗和提案彈劾，監察院於6月8日通過彈劾案。

彈劾案文指出，林重宏持續多次以Line向女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋、寶貝兒、小老婆、阿娜答、歐妮」、「我整夜沒睡，親一個來」、「腦婆晚安！親親」、「穿泳裝嗎？我流口水了」、「妮叫我老公，我想妮阿」等言語輕浮的不當稱謂及簡訊。

監察院表示，林重宏對女性部屬張貼親吻、摸胸的貼圖，部分訊息傳送時間甚至為深夜或凌晨時段，長期且頻密；且對女性部屬有攙扶腰部、觸碰腳踝等肢體碰觸。

監察院指出，林重宏以具有性意味或性別歧視的言詞、行為，使女性部屬感受到敵意及冒犯，相關人等雖不願提出性騷擾申訴，但其所為確已對部屬造成心理壓力、感到錯愕，實與性騷擾相當。

監察院認為，林重宏身為單位高階主管，言行逾越性別分際，嚴重損害國軍形象，已構成國軍軍風紀維護實施規定應受懲罰事由，並違反公務員服務法，因此提案彈劾。懲戒法庭審理後，判決林重宏降1級改敘。可上訴。