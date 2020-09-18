逾萬張性愛影像全上網 年薪百萬科技工程師架色情網站

台灣展翅協會發現「承德路」色情網站，貼上少女自拍或盜攝及猥褻、性愛影像。高雄市警方追查發現該網站約有1萬多張國、高中女生裸露影片及照片，是某科技公司網頁設計工程師王姓男子架設，依妨害風化及兒少性剝削防制條例罪嫌移送法辦。至於圖片及是否有少女受迫拍攝影片，如同韓版n號房事件，警方正進一步釐清影像來源。

據了解，39歲的王姓男子具碩士學位，年薪逾百萬，卻利用自己的專業能力，自2015年在美國設「承德路」色情網站， 吸收會員，去年起，並以每周收費新台幣150元，吸收付費會員觀看色情影片，並賺取廣告費。

高雄市刑警大隊科偵隊、婦幼隊及台北市警局婦幼隊追查網站，發現網站對不特定人散布兒少裸露、猥褻、性交影片，粗估約有130萬張國內外色情圖片及影片，其中約百分之一是國內國、高中女生的圖片及影片，而且網頁上還列學校名稱，受害少女遍及全台。

警方9月15日在台北市松山區逮捕王姓男子，並查扣他電腦內的色情照片、影像等資料，王坦承自己架設色情網站，稱起先僅單純為了練習架設網頁的技術，蒐集圖片、影像供自己觀賞，後來才隨手寫出自動蒐集圖片、影像程式，分門別類供會員觀賞，又為了支付網站託管主機等相關費用，去年才改採收費制，每周收費150元，1年多以來，光會員收費，賺得30萬元。警方查獲全案，王的網站也即被關閉，並依妨害風化及兒少性剝削防制條例罪嫌，將全案移送法辦後，王獲交保。

警方提醒，無論散播、販賣猥褻文字、圖片及影像，涉及妨害風化罪，而且拍攝、製造兒童及少年猥褻、性交圖片及影像，還會涉及兒童及少年性剝削防制條例，可處1年以上、7年以下徒刑，併科100萬元以下罰金；散播、販賣兒少猥褻、性交圖片及影像，處3年以下徒刑 ，併科500萬元以下罰金。

警方在王姓工程師住處查網站資料。記者林保光／翻攝