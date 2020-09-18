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帥哥、猛男任君挑選 台南警方查獲男男按摩店性交易
台南市警六分局日前接獲檢舉，南區大同路二段某公寓大廈內，有從事男性按摩工作室，利用網路招攬客人消費，大剌剌在網頁上秀出泳褲帥哥、猛男照供君挑選，並採電話及Line預約才能進入店內消費，前晚持搜索票入內，當場查獲1名男性按摩師與男客從事性交易，警方依妨害風化罪嫌將35歲李姓業者函送外，現場37歲楊姓按摩師及32歲蘇姓男客則依違反社維法裁罰。
警方調查，該男性按摩工作室藏匿於公寓大廈內，平日利用網路宣傳，標榜是南台灣最專業服務團隊，指壓90分鐘1900元、指壓及泰式油壓120分鐘2400元等，下午4時前還有優惠時段，同時，軍人、警察及學生，甚至當月壽星都有優惠。
業者大剌剌在網站臚列穿著泳褲的帥哥、猛男照，連身高、體重及年齡都詳載，任君挑選，採電話及Line預約才能進入店內消費外，也提供外叫服務。
警方前晚持搜索票前往執行搜索，當場查獲1名男按摩師正為男客在房間內進行按摩、性交易，查扣保險套等證物一批，並將在場候客之2名男按摩師一併帶回調查。最後警方依涉妨害風化罪嫌將李函送台南地檢署偵辦，另現場從事性交易的按摩師及男客則依違反社維法妨害善良風俗裁罰。
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