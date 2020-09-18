帥哥、猛男任君挑選 台南警方查獲男男按摩店性交易

台南市警六分局日前接獲檢舉，南區大同路二段某公寓大廈內，有從事男性按摩工作室，利用網路招攬客人消費，大剌剌在網頁上秀出泳褲帥哥、猛男照供君挑選，並採電話及Line預約才能進入店內消費，前晚持搜索票入內，當場查獲1名男性按摩師與男客從事性交易，警方依妨害風化罪嫌將35歲李姓業者函送外，現場37歲楊姓按摩師及32歲蘇姓男客則依違反社維法裁罰。

警方調查，該男性按摩工作室藏匿於公寓大廈內，平日利用網路宣傳，標榜是南台灣最專業服務團隊，指壓90分鐘1900元、指壓及泰式油壓120分鐘2400元等，下午4時前還有優惠時段，同時，軍人、警察及學生，甚至當月壽星都有優惠。

業者大剌剌在網站臚列穿著泳褲的帥哥、猛男照，連身高、體重及年齡都詳載，任君挑選，採電話及Line預約才能進入店內消費外，也提供外叫服務。