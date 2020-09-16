無業大叔挾裸照威脅小六女性交 檢警疑受害不只一人

台中市陳姓男子無業，他涉嫌在今年5月間利用臉書帳號，認識就讀國小6年級的少女，陳與少女攀談後，談及性愛等內容，並向少女索取裸照，少女不從，陳揚言將雙方對話公開，要讓少女顏面盡失，少女只好配合傳送2張裸照，陳隨後再藉著裸照，強迫少女發生性關係，少女趕緊向校方反映，警方循線查獲陳，並在查扣平板電腦內，發現陳與其他少女的類似對話，將擴大清查是否有其他被害人，全案今偵結，檢方依兒少性剝削防制條例罪嫌起訴。

根據判決書，陳姓男子家住神岡區，他涉嫌在今年5月3日，利用臉書帳號的暱稱「陳詩名」，搭訕在東勢區就讀國小六年級的12歲少女，雙方展開對談後，陳提及性愛等隱私話題，陳見有機可趁，要求少女提供裸照，少女不從。

陳在同年月5日晚間，連續傳送「我一定要看」、「不然我跟你的對話明天全世界人都知道了」、「10分鐘之後我把我們之間對話全部公開」、「信不信由你」、「不想說了」、「10分鐘之後傳給我」等語。

少女不堪壓力，只好以手機拍攝兩張自己全身赤裸的相片給陳，未料陳收到相片後不善罷甘休，再藉裸照要脅少女發生性關係，少女因恐懼向校方反映，校方報警處理，警方在今年7月7日，循線在神岡區查獲陳，並查扣一支手機、兩台平板電腦，檢警還在電腦內，查獲陳疑似與其他少女的類似對話，不排除有其他少女受害，將擴大清查。