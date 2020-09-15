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男假扮算命師騙妻子閨蜜上床 強制性交判刑2年

中央社 / 彰化15日電

游姓男子得知妻子的女性好友感情出問題，假扮算命師利用手機通訊軟體幫她算命，謊稱她需與氣場好的男子發生關係才能改善，進而強制性交得逞，法院判處游男2年徒刑。可上訴。

根據台灣彰化地方法院今天公布刑事判決書指出，游男得知妻子的女性好友感情出問題，假意建議可請神明幫忙，聲稱認識一名來自泰國的算命師可幫忙介紹，只要姓名及生日就可以算命。

游妻的友人透過手機通訊軟體與由游男假扮的算命師聯絡後，發現對方能準確分析她與男友的個性及感情狀況，對算命師深信不疑；游男謊稱妻子的友人曾與男友發生關係，因男友氣場不好，需與氣場好的男子發生關係才能解決。

由游男假扮的算命師還暗示被害人，指游男是適合對象，一再說服慫恿妻子的友人要誘惑游男才能改變氣場，且發生性關係時只要念咒語，對方就會忘記一切。

游妻的友人信以為真，與游男相約汽車旅館，游男得以對妻子的友人強制性交得逞。事後游妻的友人察覺有異，向警方報案。

地院法官審理此案時，認為游男佯裝算命師向被害人誆稱藉由性交方式即可改運實無可取，但考量被告的行為與強暴、脅迫等手段相比，尚非極其惡劣，且考量被告已與被害人達成和解，獲得被害人原諒。

另因被害人表示希望被告一家人圓滿，不願再追究等，因此依強制性交罪判處游男有期徒刑2年、緩刑5年，同時提供240小時義務勞務，並向公庫支付新台幣20萬元。全案可上訴。

泰國 汽車旅館

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