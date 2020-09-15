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「我要加速」按摩師對女客強吻、掰腳 賠30萬確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

何姓按摩師幫一名女子按摩時，要求她褪去內衣褲、換穿和服，按摩時多次觸碰她下體；女子抗拒，何要求她仰臥，卻吻她嘴、咬乳頭。按摩結束後換女子的賴姓閨密紓壓，她事後問賴女是否有被親、被摸？賴女回「哪招？」「靠杯，太扯」，她報警。台北地院依強制猥褻罪判何10月徒刑，附帶民事賠償部分，高等法院判賠30萬元。

何姓男子在台北市民生社區一家養生館擔任按摩師，賴姓女子因曾被何按摩過2次，2018年7月3日晚間特地帶密友來體驗，並由密友先享受。當女子換好和服趴臥在按摩床上，何竟一直隔著褲子摸她下體，還把她的腳扳開，說「我要加速」後就狂按。女子說「不要這樣」，何假意會「好好按摩」，並請她「翻面」，沒想到卻大剌剌地「喇舌」，還咬女方乳頭猥褻。

從事命理工作的賴姓閨密說，當天輪她按摩時，被害人就在按腳區等候，同時傳訊息告知遭何姓按摩師吃豆腐，她當時還以為是在開玩笑。

市警松山分局受理報案，何否認觸摸女子性器官、吸吮她胸部；他反指女生一直抓他手和大腿，讓他以為對方喜歡自己，才親她。何說，按摩的地方只有用布簾隔著，賴女按摩結束後，再換她們另一個朋友「沛恩」進來按，3女說說笑笑，他還跟自稱受害的女子加微信。

賴姓閨密說，當天朋友傳訊息問她「他剛剛摸我還親我」、「嘴巴跟臉、胸部」、「沒人說過嗎」，她驚呆了，連回「妳沒躲嗎」、「怎麼會這樣，傻眼」，離開時朋友很緊繃，在計程車上不斷摳指甲，整個手作的水晶指甲都已經快摳下來了。

北院刑事庭審理時，發現被害人在加了何的微信後，劈頭就問「你都這樣子『服務』客人嗎」、「吃我豆腐還收錢」，何則回「我是因為妳一直握著我的手，我以為妳對我有好感，所以才這樣」，認定何猥褻。

高院民庭認為被害人貞操權遭侵害，且事發後她有急性創傷反應，需至精神科就醫、服藥，睡眠不僅出現障礙還夜夜噩夢，請求精神慰撫金有理。考量何姓按摩師月薪約4萬5千元，前年收入總額為158萬元，衡酌雙方學歷、身分、經濟狀況後，判他須賠償30萬元確定。

示意圖／ingimage
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按摩 猥褻

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