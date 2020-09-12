性侵案網友爆料肉搜 檢：違法又讓被害人二度傷害

南投縣高中男學生涉嫌性侵女同學，民眾透過網路轉傳男學生就讀的學校、身分、照片及不雅照片，南投地檢署主任檢察官吳錦龍說，網友公布男學生身分，也造成女學生身分被揭露，造成被害人二度傷害，違反性侵害犯罪防治法、兒童及少年福利與權益保障法等規定。網友在社群回應或轉傳不雅或攻擊文字，也可能構成刑法公然侮辱罪、誹謗罪。

南投縣政府表示，依性侵害犯罪防治法第13條規定，「任何人不得以媒體或其他方法公開或揭露被害人的姓名、及其他足以資識別身分之資訊」，違者無正當理由者，可處新台幣2萬元以上10萬以下罰鍰。網路肉搜公布男學生身分、學校、家人，也讓被害人身分被揭露，都已經違法，警方會依法蒐證調查。

吳錦龍說，加害人及被害人都未成年，依「兒童及少年福利與權益保障法」第69條規定，媒體、網路不得報導刑事案件、少年保護事件之當事人或被害人姓名或其他足以識別身分之資訊，依第103條規定，若是網路則處罰行為人，也就是轉貼文的民眾，處3萬元以上5萬元以下罰鍰。

他說，從最近女童遭棄屍和這起高中生性侵案，出現網友直播號召群眾到分局、地院「討公道」，和公布涉嫌性侵學生姓名，雖然大多數民眾是出於正義感，激憤之餘希望加害人能夠被制裁與教訓，伸張正義，也有人是抱著湊熱鬧的心態參與，但缺乏查證情況下，往往變成斷章取義，無法伸張正義，反而情況失控難以收拾。