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影／被強制治療9年獲裁定出獄 他說「看到藍天真好」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

彰化市民盧姓男子13年前猥褻少女，被依乘機猥褻罪判刑1年，2011年執行完畢後，遭強制治療迄今，時間達9年之久，他提起異議，今天經台中高分院裁定停止強制治療，下午4時30分他步出台中監獄說「看到藍天真好，最想見的是家人」，然後搭小黃返家。

盧男（42歲）2011年執行完畢後，至台中監獄附設培德醫院強制治療，他年年被評估有再犯之虞，迄今已9年，評估委員自認「黔驢技窮」，建議放他出去，台中高分檢日前聲請停止強制治療，台中高分院依據醫療強制治療小組評估決議結果，認為盧男再犯危險已顯著降低，今天下午裁定准予停止強制治療。

今天下午4時30分，盧男提著行李走出台中監獄，他說「看見藍天真好，心情五味雜陳，9年的強制治療就像在服刑，心裡覺得很委曲，強制治療沒有必要這麼久，終於等到要回家了，最想見爸媽和好好休息」。

盧男又說「他聲請大法官釋憲已經7年多，出獄後他會繼續配合治療，會盡量低調，再想未來要做些什麼」。

彰化市民盧姓男子（圖左）猥褻少女被判刑1年，卻遭強制治療9年，他提起異議，今天經台中高分院裁定停止強制治療，下午4時30分他步出台中監獄說「看到藍天真好，最想見的是家人」，然後搭小黃返家。記者白錫鏗／攝影
彰化市民盧姓男子（圖左）猥褻少女被判刑1年，卻遭強制治療9年，他提起異議，今天經台中高分院裁定停止強制治療，下午4時30分他步出台中監獄說「看到藍天真好，最想見的是家人」，然後搭小黃返家。記者白錫鏗／攝影

監獄 猥褻

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