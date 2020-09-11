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公布涉性侵男高中生身分 法界：恐違三法最重可判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

中部地區某高中男學生性侵同班女同學，經網友肉搜公布男學生就讀的學校、身分、照片及馬賽克的口交照，台中高分檢主任檢察官李慶義表示，公布男學生即等於女學生身分曝光，造成被害人二度傷害，揭露的網友違反性侵害犯罪防治法；律師林柏宏也認違反個資法、兒童及少年福利與權益保障法等規定。

台中高分檢主任檢察官李慶義表示，涉及性侵的男學生未成年，不得公開身分，但網友肉搜卻公布他的身分、學校、甚至家人，間接連帶被害女學生身分也被揭露，造成被害人二次傷害。

李慶義指出，公布未成年性侵加害人的身分，違反性侵害犯罪防治法第13項規定「任何人不得以媒體或其他方法公開或揭露被害人的姓名、及其他足以資識別身分之資訊」，違者無正當理由者，可處新台幣2萬元以上10萬以下罰鍰。

律師林柏宏也表示，肉搜未成年高中生，將其姓名、就讀學校和照片公布在臉書等網路，依據個資法規定倘足生損害於他者，要受刑事處罰，最重可以判處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

林柏宏還指出，加害人及被害人都未成年，依「兒童及少年福利與權益保障法」第69條規定，媒體、網路不得報導刑事案件、少年保護事件之當事人或被害人姓名或其他足以識別身分之資訊。違反者依該法第103條規定，若網路或其他媒體無負責人或負責人對行為人之行為不具監督關係者，處罰行為人，也就是處罰PO文網友，處3萬元以上5萬元以下罰鍰。

至於網友在爆料公社、臉書回應或轉傳不雅或攻擊文字，也可能構成刑法第309條公然侮辱罪、第310誹謗罪，最高各可處1年以下和2年以下有期徒刑。同時可能構成民法第195條侵害名譽之損害賠償；張貼照片也有可能構成民法侵害肖像權損害賠償。

律師林柏宏表示，肉搜未成年涉性侵的男高中生，將姓名、就讀學校和照片公布在臉書等網路，違反個資法規定。記者白錫鏗／攝影
律師林柏宏表示，肉搜未成年涉性侵的男高中生，將姓名、就讀學校和照片公布在臉書等網路，違反個資法規定。記者白錫鏗／攝影

性侵 未成年

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