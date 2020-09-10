軍人從外島返台初見女網友就「壞壞」 挨告性侵結果出爐

在外島服役的黃姓軍人，返台休假與大他3歲的女網友見面，在女網友家中過夜時，兩人發生性行為。女網友近1個月後報警，告黃性侵她；檢方近日偵結，以罪證不足處分不起訴。示意圖／Ingimage

在外島服役的黃姓軍人，返台休假到基隆與大他3歲的女網友見面，在女網友家中過夜時，兩人發生性行為。女網友近1個月後報警，告黃性侵她，警詢後將黃依妨害性自主罪嫌送辦。檢方近日偵結，指女網友出借家中空房給黃過夜，當晚又有家人在，以罪證不足處分不起訴。

檢警調查，黃男服役期間透過網路結識女網友，兩人相談甚歡。去年8月底黃男休假返台，8月28日搭船到基隆，兩人相約見面。黃原本要在女網友家中空房間過夜，但女網友9月26日控告黃男當晚半夜時，進入她的房間性侵她。

黃男辯稱，兩人相約見面，女網友要他自己訂旅館房間過夜，他說沒多餘的錢住旅館，女網友就說家中還有空房間，可以供他過夜。因為他住的房間沒有冷氣，才會跑到有冷氣的女網友房間睡覺，並發生性行為。他並未脅迫她，否則早就被她的家人發現，不解她事後為何告他。

基隆地檢署偵結，認為難單以女網友指述認定黃男妨害性自主罪嫌，依罪證不足處分不起訴。