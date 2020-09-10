露性器拍撩人影片收費 女模獲利百萬卻吃了官司

新北一名崔姓女模特兒裸露下體照片，提供給網路影音平台業者放上網路，供網友付費觀看，拆帳獲利百萬元；新北地檢署今依涉嫌販賣猥褻物品罪起訴崔女，而網路平台業者涉嫌妨害風化部分則另案偵辦。

據了解，全案是民眾瀏覽網路影音平台時，無意間認出崔女並報警檢舉，妨害風化情事才會曝光。

檢警調查，崔女自2018年底開始與網路影音平台合作，裸露胸部和下體的撩人照片和影片傳給業者，由業者打馬賽克及上傳網路供人觀看。

網友想看崔女的性器官，必須付費取得密碼，輸入後，業者才會將馬賽克褪去。該影音平台靠著崔女裸露性器影片獲利，崔女與業者拆帳也分到120萬餘元。

偵訊時，崔女坦承與業者合作及提供裸照供人付費觀看，但她矢口否認販賣猥褻物品，辯稱「不知道這樣違法」等語。