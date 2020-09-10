聽新聞
test
0:00 / 0:00
露性器拍撩人影片收費 女模獲利百萬卻吃了官司
新北一名崔姓女模特兒裸露下體照片，提供給網路影音平台業者放上網路，供網友付費觀看，拆帳獲利百萬元；新北地檢署今依涉嫌販賣猥褻物品罪起訴崔女，而網路平台業者涉嫌妨害風化部分則另案偵辦。
據了解，全案是民眾瀏覽網路影音平台時，無意間認出崔女並報警檢舉，妨害風化情事才會曝光。
檢警調查，崔女自2018年底開始與網路影音平台合作，裸露胸部和下體的撩人照片和影片傳給業者，由業者打馬賽克及上傳網路供人觀看。
網友想看崔女的性器官，必須付費取得密碼，輸入後，業者才會將馬賽克褪去。該影音平台靠著崔女裸露性器影片獲利，崔女與業者拆帳也分到120萬餘元。
偵訊時，崔女坦承與業者合作及提供裸照供人付費觀看，但她矢口否認販賣猥褻物品，辯稱「不知道這樣違法」等語。
檢方調查，崔女的照片有極度誇張渲染生殖器的特寫鏡頭，即便打上馬賽克，透過動作和影像的呈現，客觀上仍足以刺激或滿足性慾，也會使普通人感到厭惡及羞恥，已侵害「性」的道德感情，確有妨害社會風化情形，再審酌其從中獲利，依販賣猥褻物品罪起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言