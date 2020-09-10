仗勢脅迫女同學口交 警方、校方強調已進入司法程序

南投某高中男學生性侵女同學案，草屯分局上午表示，涉案男學生父親確實是警察，今年4月接獲報案即積極偵辦，分局、派出所都絕無偏坦護短，該案也已移送南投司法機關，全案已由少年法庭審理中，該所高中則為保護學生不多回應，但表示臉書爆料部分內容涉及不實指控，也已報警處理。

臉書爆料指控，這名涉嫌性侵女同學的男生目前就讀高三，從高一時即脅迫女同學為其口交，多次性侵得逞，甚至還將過程拍下以此要脅，自稱爸爸是警察，若女同學敢反抗，就要對其家人不利，更過分的是男學生還把性侵過程的照片給其他人觀看炫耀，被害女生曾向當地派出所報案，但警方疑似偏坦護短。

草屯分局指出，昨晚22時許，臉書用戶署名「金福生」在「爆料公社」臉書發文，號召網民公審警察兒子涉嫌於就讀南投縣境內某高中一年級時，以不法方式與交往中A女有性行為發生情事，並強化被害人A女係弱勢家庭子女、警察偏袒同仁等文字。

副分局長李哲賢表示，臉書刊登呼籲「新聞媒體重視、正義使者出來聲援」等宣傳，引起社會同情及網民聲援，後續遭人轉貼「爆廢公社」社群網站，之後該文又不明原因下架，強調並未以公權力介入，不因涉案對象而有所保留或是偏袒一事。