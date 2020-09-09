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基隆中正公園械鬥案肇因少女遭性侵 男涉案被起訴

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子幫女友向基隆市1名少女催討購物帳款，涉嫌在車上性侵她。被害少女的哥哥出面討公道，雙方約在中正公園見面時發生械鬥，一路打到羅漢洞。少女的哥哥這方人少落居下風，棄車逃離現場。警方事後查出陳涉嫌性侵少女送辦，基隆地檢署偵結，依強制性交罪將陳起訴。

檢警調查，20歲陳男的女友在網路販售衣服，未滿16歲被害少女多次購買，累積欠下數萬元貨款。陳的女友無法收回款項，要陳出面索討。

今年2月24日晚間，陳約被害少女在台北市敦化北路碰面，討論如何還錢。後來陳開車載少女返回基隆途中，將車開到基隆暖暖區一座橋下，在車內性侵少女。被害少女的哥哥得知妹妹遭陳性侵，邀集友人約陳出面談判，雙方約定2月27日凌晨中正公園見面。

被害少女的哥哥和3名友人共乘一輛車先到場，看到陳男出現就發生衝突。陳男陣營急忙聯絡友人上山助陣，最後共來了10多人。被害少女的哥哥這方不敵，還被對方用斧頭砍傷，最後棄車逃逸，陳男陣營的人砸車出氣。

中正公園發生群毆事件，一度傳出被砸車身出現彈孔，引發議論。警方高度重視，鑑視發現被砸車輛上的孔洞，是被尖銳物刺穿，並非彈孔。

警方當晚逮捕陳男等人，警詢後送辦。偵辦過程中得知陳嫌性侵少女，另案偵辦。陳男承認有與被害少女發生性關係，但否認性侵。檢方未採信辯詞，依強制性交罪嫌將陳起訴。

陳男涉嫌性侵少女，被害少女的哥哥約陳談判時，雙方陣營持器械相關攻擊，少女的哥哥這方人少落居下風，棄車逃逸。檢方偵結，依強制性交罪將陳起訴。圖／聯合報系資料照片
陳男涉嫌性侵少女，被害少女的哥哥約陳談判時，雙方陣營持器械相關攻擊，少女的哥哥這方人少落居下風，棄車逃逸。檢方偵結，依強制性交罪將陳起訴。圖／聯合報系資料照片

性侵 基隆

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