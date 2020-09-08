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男老師教室強吻女學生 校方將啟動性平調查和輔導機制

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市一所私立高中男老師在教室強吻女學生，與女學生間的對話被截圖PO網。圖／取自PTT
台南市一所私立高中男老師在教室強吻女學生，與女學生間的對話被截圖PO網。圖／取自PTT
台南市區一所私立高中傳出男老師在教室內強吻女學生，還以訊息騒擾「你是不是要我脫光光」、「你是不是在肖想我的香菇先生」，學校今天在面對媒體詢問時，表示已啟動校內的性平調查，同時要求該名老師不要到校上，後續也將對學生進行輔導。

但事實上這起事件並非最近發生，而是今天有網友在PTT上爆料，指稱是去年11月發生強吻，女學生最近才說出此事，而該名老師在事後不僅沒有收歛，反而不斷以訊息性騷擾女學生，給女學生造成很大壓力，而該則在PTT上的留言，稍晚也已撤除。

該名網友今天在PTT上表示，自己並不是事件本人，只是多管閒事，但對話截圖是經過當事人同意才上PO，去年11月時，這名女學生與另名女學生在學校教室裡，討論競賽事宜，後來另女學生去廁所，老師竟然趁著四下無人，強吻女學生，而女學生當下不知所措，後來另名女學生回到教室，老師才做罷。

事後老師似有悔意，對話截圖可以看到「對不起，我不是一個好老師，我真的是一個爛人」，但是還是不斷騷擾女學生「就說你是討厭鬼了」、「可是我好喜歡討厭鬼」，還有「你是不是要我脫光光」、「你是不是在肖想我的香菇先生」，女學生則回答，「我、感、到非常驚恐。喔，不，是萬分」。

貼文表示，這名女學生在校已被同學霸凌，老師不旦不處理，還對學生性騷擾及侵害。

PTT

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