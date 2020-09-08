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「保全界李宗瑞」迷姦少女判10年定讞 雄檢代執行發監

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

涉誘騙高雄市14歲少女的前保全羅育祥，被控迷昏未成年少女，幫少女穿肚兜、絲襪拍下性交猥褻照，一審判處10年定讞。台北地檢署執行科今囑託高雄地檢署代執行發監。 圖／本報資料照。
涉誘騙高雄市14歲少女的前保全羅育祥，被控迷昏未成年少女，幫少女穿肚兜、絲襪拍下性交猥褻照，一審判處10年定讞。台北地檢署執行科今囑託高雄地檢署代執行發監。 圖／本報資料照。
涉誘騙高雄市14歲少女的男子羅育祥，被控迷昏未成年少女，幫少女穿肚兜、絲襪拍下性交猥褻照；台北地院認定犯2個兒少條例「使少年被拍攝性交及猥褻行為之照片、影片」罪，判處10年定讞。台北地檢署執行科昨日遠距訊問收押中的羅男後，確認收判不上訴，認定判決已合法送達而定讞，今囑託高雄地檢署代執行發監。

判決指出，本案被害少女年僅15歲、16歲，羅利用她們有經濟壓力、找工作的機會，以下藥方式性侵，影響被害人身、心發展，考量他與被害家屬達成調解，已相當程度彌補被害人損害，2罪各判處7年6月，應執行10年。

一審於今年7月23日宣判，檢審對於判決是否合法送達各別表達意見，因羅男另涉高雄少女案，經高雄地檢署複訊後，認定羅男涉準略誘罪、妨害自由等罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串證人之虞，向高雄地院聲請羈押禁見獲准。

北檢執行科昨透過遠距訊問人在看守所的羅男，確認他已收到判決且不上訴。由於判決經合法送達，且超過20天未上訴，全案定讞，北檢今囑託雄檢代執行發監，由雄檢決定監所地點，至於高雄少女案日後偵審問題，將分別由雄檢、雄院提訊羅男調查。

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