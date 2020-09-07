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男約少年為他用手、口發生關係3次 老師通知家長報警

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市古姓男子在臉書認識國中男學生，約他到隱密處，要男學生為他口交和手淫3次。學校老師輾轉得知此事後告訴家長，報警送辦。基隆地方法院審理時，古男坦涉犯案，辯稱未強迫男學生，法官認定犯妨害性自主罪，3罪各判刑1年6月，應執行2年；緩刑3年。全案可上訴。

檢警調查，20多歲古男透過臉書認識讀國中的少年，兩人在網路覺得談得來，去年4月相約見面。古男後來約被害少年3次，分別在住處後山、宮廟廁所，由少年為古男口交及手淫。

被害少年事後在學校與同學談及此事，老師無意間得知這件事，詢問被害少年，他才向老師說出細節。少年的家長接獲老師轉告，帶著少年到警局報案。

警方依據臉書相關資訊，查出古男身分，通知到案說明。古承認有約被害少年見面，並要少年幫他口交、手淫，但並沒有強迫他。警方偵詢後，依妨害性自主罪嫌將古男函送法辦。基隆地檢署偵結，認定古男犯行起訴。

基隆地方法院審結，指古男犯與未滿14歲男女性交罪3次，3罪分判有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑2年。緩刑3年，緩刑期間交付保護管束；並應在判決確定日起1年內，完成法治教育課程5場次。

古男要求國中男學生為他口交和手淫3次，基隆地方法院認定犯妨害性自主罪，3罪各判刑1年6月，應執行2年。緩刑3年。記者邱瑞杰／攝影
古男要求國中男學生為他口交和手淫3次，基隆地方法院認定犯妨害性自主罪，3罪各判刑1年6月，應執行2年。緩刑3年。記者邱瑞杰／攝影

基隆 妨害性自主

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