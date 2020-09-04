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3歲兒子在床邊看著 老爸連續性侵女友女兒重判9年6月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

林男帶著3歲兒子至女友阿美（化名）家過夜，半夜侵入阿美13歲女兒小春（化名）的房間內，性侵被害人小春得逞，當時兒子在旁邊看，還有小春的妹妹在同一房間，經阿美報警，共犯案3次，阿美痛罵「這樣做是人做的嗎？」，林回稱「我已經向小春認錯了」，台中地院依強制性交等罪將他判刑9年6月。可上訴。

判決書指出，林男明知小春未滿14歲，利用至女友家過夜的機會，於2019年4月7日凌晨，2樓房間內，利用小春熟睡而不知抗拒機會，脫掉她的衣物，性侵被害人得逞；再5月8日深夜，又脫掉她的衣物，經小春察覺而驚醒，欲喊叫並以腳踢他，經他摀住她嘴巴，再次性侵得逞。

同年6月12日晚間，林見小春在房間床上滑手機，即對她表示欲與其性交，她表示月事來潮、身體不適，他就脫掉她內褲觀看，確認她月事來潮後，即叫她將褲子穿回，然後撫摸她胸部後離去，經被害少女的媽媽報警處理。

林男雖不否認與少女的媽媽阿美於案發時間為男女朋友，但否認性侵少女小春，辯稱「我認為案發當時小春是16、17歲，因為她長的比我還高大，我否認全部的犯罪事實」。

被害人小春證稱「2019年5 月18日深夜，我在睡覺的時候，但我沒有睡得很熟，我有看到他要脫我的褲子並摸我的胸部，我褲子內褲被他脫掉了，我有用2 隻腳踢他的腳，他就用他2隻大腿把我的雙腳夾住，我有用雙手推他，他就用雙手把 我的雙手壓住在我的頭兩邊，我有大叫不要，但妹妹睡死了沒聽到，他叫我不要叫，我還是繼續叫」。

少女小春又說「當時妹妹睡在我旁邊，我有大叫，但妹妹睡死了，那一次有個3 歲小孩在看，他的小孩在玩」。 法官認為，林的3歲小孩在旁邊目睹，然林男的小孩年僅3 歲，且當時在玩耍中，自難以期待被害少女會向年僅3 歲年幼小孩求助。

法官勘驗阿美與林男手機對話錄音內容，阿美詢問「你承認強姦我女兒是嗎？」，林回「好啦對不起，我是真的忍不住；我己經有向她認錯了」。阿美再問「你為什麼這樣做，這樣做是人做的事嗎？」，林說「對不起啦」。

合議庭審酌，林男是被害少女母親的男友，利用過夜的機會，罔顧人倫分際，嚴重侵害少女的性自主決定權，戕害少女身心正常發展，惡性重大，被害少女當庭表示不原諒他，遂判重刑，以示懲儆。

林男帶著3歲兒子至女友家過夜，半夜性侵女友的13歲女兒，被害人小春得逞，當時兒子在旁邊看，台中地院依強制性交等罪將他判刑9年6月。可上訴。圖／本報資料照
林男帶著3歲兒子至女友家過夜，半夜性侵女友的13歲女兒，被害人小春得逞，當時兒子在旁邊看，台中地院依強制性交等罪將他判刑9年6月。可上訴。圖／本報資料照

性侵

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