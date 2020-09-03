快訊

實名制口罩混大陸製 工廠老闆：不後悔、我是保護員工

南投虐童埋屍案現場曝！兇嫌藏屍淺埋老家旁 叔傻眼

菲男機上性侵鄰座美籍女子 二審判4年

中央社 / 台北3日電

菲律賓籍男子肯尼斯被控去年8月間搭美國飛台灣班機，竟對鄰座的美籍女子以手指性侵得逞，一審依強制性交罪判男子4年，刑後驅逐出境。二審今駁回上訴，維持原判。可上訴。

菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）今天聆判還押時，面對記者提問，以英文回應「不公平。」

一審的桃園地方法院判決指出，肯尼斯基於強制性交犯意，於去年8月12日搭乘由美國西雅圖飛往台灣桃園的班機時，坐在座位卻無視鄰座美國籍女子，以手推開舉動，違反女方意願，強行摸被害人胸部，並撕裂女方內褲以手指性侵害。

判決指出，女方後來向空姐求援，經機組人員通報，菲籍男隨即遭隔離，下飛機遭警方逮捕，檢方聲押獲准；桃園地檢署依強制性交罪提起公訴。

一審審理時，菲籍男承認有做這些行為，供稱女方並沒有馬上反應求助，且他用手指進入女方下體內，如果女方不同意，把腳合起來或是馬上大聲喊，他能放進去嗎。

一審審酌，菲籍男竟為滿足一己私慾，未尊重女性的性自主權，強行對被害人為強制性交犯行，嚴重創傷被害人身心，又犯後僅坦承部分犯行，犯後態度不佳，判刑4年，執行完畢驅逐出境。

全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認為一審認事用法無誤，駁回上訴，維持原判，仍判刑4年，執行完畢驅逐出境。全案還可上訴。

尼斯 性侵 菲律賓

延伸閱讀

加強預防性侵犯再犯 法界籲強制到庭聆判後羈押

幫大哥頂罪卻要不到律師費 小弟憤上訴咬出持毒人

將妻剁成7塊一審判死 二審律師專打「無就審能力」

長榮機上撕內褲指侵美女 禿頭菲男判4年喊「這不公平」

相關新聞

警破高齡私娼寮 竟查獲84歲老翁與71歲女「辦事」

彰化縣員林警分局近日破獲一處私娼寮，共查獲嫖客與私娼共7人，其中84歲老翁正在與71歲婦人性交易，私娼平均年齡還逾60歲...

傳A片給女員工觀賞 老闆拉下鐵門侵犯被重判

王姓老闆傳色情影片給年輕女員工，在車內要求女員工播放他傳送的色情影片，趁機性侵得逞，又以挑選衣服為由，要求女員工至工廠，...

拍攝成人片認識女學生 堆高機駕駛玷辱被害人判刑

堆高機蔡姓駕駛因拍攝成人片事宜，而認識女子小蘋，兩年前前往小蘋租住處，性侵害被害人得逞，經被害人提告，他否認性侵害，辯稱...

國小師涉誘小四女童交往 一把鑰匙洩底

台北市某國小男老師被控四年前與班上一名四年級女學生交往，以「等你滿十八歲就會跟妳結婚」等理由告白，還給女學生租屋處鑰匙、...

如何保護女學生？專家建議：師資培育應防「狼師」產出

北市發生一名30多歲國小老師與4年級女學生告白「18歲跟妳結婚」，交往4年多才被發現，且涉嫌對女學生猥褻，被依妨害性自主...

大叔假冒少女 傳情色片誘騙少年自拍猥褻影片

雲林一名53歲路姓男子因涉妨害性自主案件被通緝，虎尾警分局3月初在路男住處將他逮捕，蒐證時赫然發現路男手機、平板電腦及主...

男子揪潛水竟性侵女團員 連對方抱馬桶嘔吐也不放過

新北一名廖姓男子去年10月開團帶人到綠島潛水，2日晚間與團員飲酒同歡後，3日凌晨竟趁女團員不勝酒力機會性侵，見對方揮手抵...

北市國小老師涉與小4女生交往4年 告白：18歲跟妳結婚

台北市議員許許淑華上午舉行記者會指出，台北市中正區某國小老師，4年前與班上一名4年級女學生交往，以「等你滿18歲就會跟你...

強盜性侵17年才落網判12年 女：我的家庭再也回不去了

男子高得榮20年前夜闖一社區，見一戶住家外的鞋櫃內藏有鑰匙，拿了鑰匙開門鎖，入屋搜刮存錢筒內的1千元，他見屋內只有一名女...

古蹟前裸露身體判拘30日 法官：不顧他人感受

陳姓男子在古蹟前以布巾蔽體，見人經過就掀布巾露下體，被訴公然猥褻罪，台北地院審理，陳辯稱是警察要他掀的，否認犯罪，法官勘...

恐怖外送員暗戀女咖啡店員遭拒 尾隨入室熊抱強吻遭逮

南投縣草屯鎮一名廖姓外送員因工作關係，長期暗戀當地某連鎖咖啡店的女店員，有空就會去咖啡店消費並看她，昨下午又前往該店，卻...

贈少女手機要求拍裸照觀賞 大學生還讚「胸很大」判刑

大學生阿正（化名）送少女手機，要求她傳裸照，與少女在停車場見面，摸她的胸稱「妳的胸部很大」，經媽媽發現女兒使用來路不明手...

熱門新聞

實名制口罩混大陸製？ 新北藥師公會證實：恐達三分之一藥局

337萬片陸製口罩混入實名制 雙北、宜蘭都遭殃！明日起至11日可換貨

驚！基隆國中生住處7樓陽台墜樓亡 感冒向學校請假

南投驚傳4歲女童被母親同居人凌虐致死 埋屍八卦山區

實名制口罩混大陸製 工廠老闆：不後悔、我是保護員工

口罩實名制混入大陸貨 食藥署長：我也很疑惑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。