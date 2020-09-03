菲男機上性侵鄰座美籍女子 二審判4年

菲律賓籍男子肯尼斯被控去年8月間搭美國飛台灣班機，竟對鄰座的美籍女子以手指性侵得逞，一審依強制性交罪判男子4年，刑後驅逐出境。二審今駁回上訴，維持原判。可上訴。

菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）今天聆判還押時，面對記者提問，以英文回應「不公平。」

一審的桃園地方法院判決指出，肯尼斯基於強制性交犯意，於去年8月12日搭乘由美國西雅圖飛往台灣桃園的班機時，坐在座位卻無視鄰座美國籍女子，以手推開舉動，違反女方意願，強行摸被害人胸部，並撕裂女方內褲以手指性侵害。

判決指出，女方後來向空姐求援，經機組人員通報，菲籍男隨即遭隔離，下飛機遭警方逮捕，檢方聲押獲准；桃園地檢署依強制性交罪提起公訴。

一審審理時，菲籍男承認有做這些行為，供稱女方並沒有馬上反應求助，且他用手指進入女方下體內，如果女方不同意，把腳合起來或是馬上大聲喊，他能放進去嗎。

一審審酌，菲籍男竟為滿足一己私慾，未尊重女性的性自主權，強行對被害人為強制性交犯行，嚴重創傷被害人身心，又犯後僅坦承部分犯行，犯後態度不佳，判刑4年，執行完畢驅逐出境。

全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認為一審認事用法無誤，駁回上訴，維持原判，仍判刑4年，執行完畢驅逐出境。全案還可上訴。