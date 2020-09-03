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長榮機上指侵女乘客 菲男判4年喊「這不公平」

頭撞牆、香燙四肢、逼吃貓飼料 10歲女童遭媽友人凌虐

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

葉男與妻子賴女及弟弟寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒。葉等人對女童以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料、哇沙米，為免惡行被發現，恐嚇女童不得告訴老師或陳母，台中地檢署今天依妨害幼童發育、恐嚇等罪嫌起訴葉等3人。

此外，葉男的弟弟（25歲）於2019年9月29日上午，恐嚇女童「不坐機車前面就要打妳」，再利用騎機車接送女童時，徒手隔著衣服摸女童下體，經女童拒絕，仍繼續摸。檢方依加重強制猥褻等罪嫌起訴葉的弟弟。

檢察官審酌，葉男等3人利用寄居陳女住處，陳姓女童無人照顧的機會，凌虐女童長達1個月，猶出言恐嚇女童，犯後未坦承犯行，彼此推脫，賴男且辯稱是管教權的行使，惡性重大，毫無悔意，請法官從重量刑。

起訴書指出，2018年8月間，葉男（30歲）、賴女（29歲）夫婦結識陳女，乃搬至陳女承租的公寓，與陳女及陳姓女童同住，而葉的弟弟（25歲）也於2019年7月間搬來同住。

陳女因工作、交友關係，很少在家，由葉等3人照料陳姓女童的生活起居，於2019年9月間，多次拉扯女童頭髮，將女童的頭部撞向牆面，力道之大，造成木板隔間的牆壁破損凹陷，致女童前額挫傷。

9月13日，葉等人要求女童半蹲、手提醬油，再由賴女在女童身上放椅子、棍子等，強逼女童吃貓飼料、蒜頭、洋葱、哇沙米等。

9月下旬，女童因嘔吐引發賴女不滿，與小叔分持點燃的線香，輪流觸燙女童的手臂及大腿，致女童左手前臂、雙大腿燙傷而有點狀傷口。同晚又輪流以針刺女童的雙足，甩女童巴掌。

此外，葉男還抓舉女童摔地，連續將女童的外褲拉上拉下，致女童頸部左側、左大腿外側遭葉的指甲劃傷。葉為免惡行被發現，恐嚇女童不能告訴老師或陳母，否則會再挨揍。至2019年9月30日，陳母接到老師通知女童臉部瘀青，詢問女兒後報警處理。

葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供
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葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供

恐嚇 猥褻

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