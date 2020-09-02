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國小師告白10歲女童 北市社會局：會確保被害人安全

中央社 / 台北2日電

北市有家長陳情女兒被同校教師告白，擔憂女兒遭誘拐。社會局表示，目前雖暫無保護令，但轄區派出所巡邏個案家周遭，學校也有保全把守校園，確保被害人安全。

台北市議員許淑華接獲陳情，一名家長指就讀國中二年級女兒在小四（約10歲時）時，被同校一名教師告白，2人持續聯繫至今，擔憂女兒被誘拐。

家長並指出，這名教師竟前往女兒就讀國中找人，還在深夜企圖進入住家大樓，他申請保護令卻遲未有下文。

社會局表示，暫時保護令沒核發，還有效期2年的通常保護令尚在審理中，社會局針對案主有需要的相關後續處遇及輔導協助，都會盡力保護個案。

社會局表示，雖然目前無保護令，但檢察官有指揮轄區派出所巡邏個案家周遭，學校亦有保全注意、把守校園周遭，確保被害人安全。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心副主任陳彥竹表示，家防中心獲報的第一時間就幫申請暫時保護令及通常保護令，但審理程序在法院，法官也會蒐集資料、通盤考量，例如個案家庭是否具保護功能等等，需要一些時間。

陳彥竹強調，家防中心一直與個案保持聯絡，也與警政、校園等系統密切合作， 一定會確保個案安全與身心健康。

北市 告白

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