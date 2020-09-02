聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市國小老師涉與小4女生交往4年 告白：18歲跟妳結婚

聯合報 / 記者楊正海／即時報導

台北市議員許許淑華上午舉行記者會指出，台北市中正區某國小老師，4年前與班上一名4年級女學生交往，以「等你滿18歲就會跟你結婚」等理由向她告白 ，還給女學生租屋處鑰匙，兩人除了一起出遊，老師涉嫌對女學生做出親嘴、摸大腿等親密行為。北市婦幼隊指出，檢察官目前已依妨害性自主罪嫌偵辦中。

不過，許淑華也指出，校方的性平會目前僅對老師停聘、沒有解聘，且可能還有害他女學生受害，教育局也沒有深入調查，批評北市性平機制僵化。

許淑華說，該名老師35歲，女學生目前已經國二，當她4年級時，年僅8歲，老師向她告白。今年7月，女學生的姊姊發現她有一把鑰匙，女學生說是男朋友家的，一問之下，男朋友竟是她國小老師，兩人都是用「QQ」聯絡，經常出去 玩，但當天都會讓她回家。

許淑華說，老師用所謂告白的方式，說「我喜歡妳」、「我要跟你交往」，小女生當時這麼小，懵懂無知，誤以為是男女朋友的關係，甚至一個月至少有3次到4次到老師的住處去，老師原本和父母同住，後來自己在外租屋，把房間鑰匙給女學生。 　

許淑華表示， 學校開了兩次的性平會，過程會直接問小女生很多細節跟過程，還說有沒有性侵？如果沒有，可能就沒辦法處理，讓女學生父親聽到非常火大。

另外，處理的婦幼隊說女學生離家，沒有隔夜回來，那就沒有構成和誘或略誘，可能要跟小女生「驗明正身」，女學生的父親很無助，才來找她投訴。

女學生的父親說，老師還跑去女兒的國中，要去找校長、主任，要求不要召開性平會，甚至跑來家中，他為此還去聲請保護令，但一直沒有下文。

許淑華說，這個老師遊走法律邊緣，沒有帶女學生過夜，都是白天出去玩，按婦幼隊說法，沒有過夜就不構成誘拐，還跟女學生說要「驗明正身」，她就不敢，現有的保護機制，若沒有性侵，就無法保護女學生？

對此，婦幼隊指出，當初報請北檢檢察官指揮偵辦，詢問雙方、社工，也向法院法院聲請保護令， 該名老師涉及強制猥褻和性騷擾防制法的性觸碰，已經依妨害性自主罪偵辦中。

教育局表示，目前尚未查出有其他女學生受害，至於校方的性平會，不需等到司法調查結果，下周一將召開，討論老師是否解聘。

台北市議員許許淑華上午舉行記者會指出，台北市中正區某國小老師，4年前與班上一名4年級女學生交往至今，涉嫌對女學生做出親嘴、摸大腿等親密行為。記者楊正海／攝影
台北市議員許許淑華上午舉行記者會指出，台北市中正區某國小老師，4年前與班上一名4年級女學生交往至今，涉嫌對女學生做出親嘴、摸大腿等親密行為。記者楊正海／攝影
涉嫌對女學生做出親嘴、摸大腿等親密行為的北市某國小老師。記者楊正海／攝影
涉嫌對女學生做出親嘴、摸大腿等親密行為的北市某國小老師。記者楊正海／攝影

延伸閱讀

影／將向黨中央建議 許淑華：林右昌來選台北市會更好

影／反美豬！馬文君與許淑華齊嗆：沒人該吃毒豬肉

許淑華：民進黨曾高舉農業和食安正義大旗 現在呢？

論文吹哨者吃鱉了？許淑華打臉吳佩蓉嗆惡意栽贓

相關新聞

北市國小老師涉與小4女生交往4年 告白：18歲跟妳結婚

台北市議員許許淑華上午舉行記者會指出，台北市中正區某國小老師，4年前與班上一名4年級女學生交往，以「等你滿18歲就會跟你...

強盜性侵17年才落網判12年 女：我的家庭再也回不去了

男子高得榮20年前夜闖一社區，見一戶住家外的鞋櫃內藏有鑰匙，拿了鑰匙開門鎖，入屋搜刮存錢筒內的1千元，他見屋內只有一名女...

古蹟前裸露身體判拘30日 法官：不顧他人感受

陳姓男子在古蹟前以布巾蔽體，見人經過就掀布巾露下體，被訴公然猥褻罪，台北地院審理，陳辯稱是警察要他掀的，否認犯罪，法官勘...

恐怖外送員暗戀女咖啡店員遭拒 尾隨入室熊抱強吻遭逮

南投縣草屯鎮一名廖姓外送員因工作關係，長期暗戀當地某連鎖咖啡店的女店員，有空就會去咖啡店消費並看她，昨下午又前往該店，卻...

贈少女手機要求拍裸照觀賞 大學生還讚「胸很大」判刑

大學生阿正（化名）送少女手機，要求她傳裸照，與少女在停車場見面，摸她的胸稱「妳的胸部很大」，經媽媽發現女兒使用來路不明手...

小三跟人夫嘿咻12次辯被花言巧語所騙 判賠元配30萬元

台中市民廖女與王男發生12次性關係，經王男的妻子鄭女提告，刑事庭依相姦將廖女判刑5月，得易科罰金；鄭女請求損害賠償，廖女...

偷拍渣男被押 會客也被偷拍PO網

自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德偷拍和多名女子的性交影片，一、二審認為李還涉恐嚇並散布，依兒少性剝削、妨害電腦使用及恐嚇等...

新北6旬已婚男南下嘉義幽會越南女 全身赤裸暴斃床上

新北市已婚葉姓男子昨天南下嘉義市，帶越南籍阮姓女子到某飯店休息，葉脫光衣服、全身赤裸後，突因不明原因失去呼吸心跳，送醫急...

10歲女童遭變態騷擾 警以車追人火速逮人

新北市永和一名10歲女童，昨天下午返家途中被開著白色轎車的不明男子搭訕。她一開始以為對方需要幫助而走上前查看，未料對方竟裸露下體...

慶生送妻回家後…男當街脫酒醉女內褲 企圖性侵遭訴

林姓男子去年和老婆在好樂迪參加慶生會，飲酒後夫妻倆和一名女子共乘計程車離去，不料林男送老婆回家後又出門，竟涉嫌當街脫褲，...

熱門新聞

3男拐騙高雄少女 頸部套電圈威脅：不聽話就通電

少女驗無傷否認遭狼爪 羅嫌傳自招「隔衣物磨蹭」

「現鈔藏包裹寄店到店」14歲少女父親驚爆誘拐手法

西濱中、苗交界車禍2死3傷 一名死者掉落橋下

涉拐高雄少女離家 羅男擁1400萬新竹豪宅爽當包租公

影／涉拐高雄少女 羅嫌落網表示對不起媽媽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。