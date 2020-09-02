北市國小老師涉與小4女生交往4年 告白：18歲跟妳結婚

台北市議員許許淑華上午舉行記者會指出，台北市中正區某國小老師，4年前與班上一名4年級女學生交往，以「等你滿18歲就會跟你結婚」等理由向她告白 ，還給女學生租屋處鑰匙，兩人除了一起出遊，老師涉嫌對女學生做出親嘴、摸大腿等親密行為。北市婦幼隊指出，檢察官目前已依妨害性自主罪嫌偵辦中。

不過，許淑華也指出，校方的性平會目前僅對老師停聘、沒有解聘，且可能還有害他女學生受害，教育局也沒有深入調查，批評北市性平機制僵化。

許淑華說，該名老師35歲，女學生目前已經國二，當她4年級時，年僅8歲，老師向她告白。今年7月，女學生的姊姊發現她有一把鑰匙，女學生說是男朋友家的，一問之下，男朋友竟是她國小老師，兩人都是用「QQ」聯絡，經常出去 玩，但當天都會讓她回家。

許淑華說，老師用所謂告白的方式，說「我喜歡妳」、「我要跟你交往」，小女生當時這麼小，懵懂無知，誤以為是男女朋友的關係，甚至一個月至少有3次到4次到老師的住處去，老師原本和父母同住，後來自己在外租屋，把房間鑰匙給女學生。

許淑華表示， 學校開了兩次的性平會，過程會直接問小女生很多細節跟過程，還說有沒有性侵？如果沒有，可能就沒辦法處理，讓女學生父親聽到非常火大。

另外，處理的婦幼隊說女學生離家，沒有隔夜回來，那就沒有構成和誘或略誘，可能要跟小女生「驗明正身」，女學生的父親很無助，才來找她投訴。

女學生的父親說，老師還跑去女兒的國中，要去找校長、主任，要求不要召開性平會，甚至跑來家中，他為此還去聲請保護令，但一直沒有下文。

許淑華說，這個老師遊走法律邊緣，沒有帶女學生過夜，都是白天出去玩，按婦幼隊說法，沒有過夜就不構成誘拐，還跟女學生說要「驗明正身」，她就不敢，現有的保護機制，若沒有性侵，就無法保護女學生？

對此，婦幼隊指出，當初報請北檢檢察官指揮偵辦，詢問雙方、社工，也向法院法院聲請保護令， 該名老師涉及強制猥褻和性騷擾防制法的性觸碰，已經依妨害性自主罪偵辦中。