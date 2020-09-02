快訊

新護照登場！避免混淆「ROC」縮小「TAIWAN」字樣放大

從陸劇《三十而已》，看中國年輕人「都市夢」的現實與幻虛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐怖外送員暗戀女咖啡店員遭拒 尾隨入室熊抱強吻遭逮

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣草屯鎮一名廖姓外送員因工作關係，長期暗戀當地某連鎖咖啡店的女店員，有空就會去咖啡店消費並看她，昨下午又前往該店，卻尾隨女店員進入辦公室，還熊抱強吻，嚇得她大聲呼救，其他男店員入內援救，並圍捕廖男，且報警處理。

據了解，32歲廖嫌是FoodPanda外送員，與23歲女店員以前曾是同事，而廖當時就很喜歡她，甚至追求，但遭女方拒絕；之後，女方離職並換到鎮上某連鎖咖啡店擔任店員，廖不知從何管道得知其上班地點，為了要看她，之後就常去消費。

而廖男得知女方在咖啡店上班後，有時買1杯咖啡就待在店內看她，甚至會等她上班，而今天下午1時左右，女店員到店準備打卡上班，廖男看到她要進入辦公室，竟尾隨跟著入內後，從其後方熊抱她，還強吻她的嘴，嚇得她尖叫呼救。

該連鎖咖啡店其他的男店員聽到後，隨即進入辦公室，並把廖男從女同事身旁拉開，之後便將廖圈圍在辦公室現場，同時打110報案；警方表示，到場後就依法逮捕廖嫌，並將他帶回返警所，其動機仍待釐清，今依「性騷擾防治法」送辦。

南投縣草屯鎮廖姓外送員疑暗戀咖啡店女店員，竟尾隨她並熊抱強吻，昨遭逮。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮廖姓外送員疑暗戀咖啡店女店員，竟尾隨她並熊抱強吻，昨遭逮。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮廖姓外送員疑暗戀咖啡店女店員，竟尾隨她並熊抱強吻，昨遭逮。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮廖姓外送員疑暗戀咖啡店女店員，竟尾隨她並熊抱強吻，昨遭逮。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮廖姓外送員疑暗戀咖啡店女店員，竟尾隨她並熊抱強吻，昨遭逮。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮廖姓外送員疑暗戀咖啡店女店員，竟尾隨她並熊抱強吻，昨遭逮。圖／讀者提供

延伸閱讀

來不及三讀的《糾纏行為防制法》，可以終結恐怖情人嗎？

基隆／尋．市場咖啡：多好咖啡店，續。

國中生訂外送錢丟地上說「自己撿」 網怒：下次餐點丟地上

每週生肖／惟中大師：暗戀是加分？兔、龍互相加分

相關新聞

恐怖外送員暗戀女咖啡店員遭拒 尾隨入室熊抱強吻遭逮

南投縣草屯鎮一名廖姓外送員因工作關係，長期暗戀當地某連鎖咖啡店的女店員，有空就會去咖啡店消費並看她，昨下午又前往該店，卻...

古蹟前裸露身體判拘30日 法官：不顧他人感受

陳姓男子在古蹟前以布巾蔽體，見人經過就掀布巾露下體，被訴公然猥褻罪，台北地院審理，陳辯稱是警察要他掀的，否認犯罪，法官勘...

贈少女手機要求拍裸照觀賞 大學生還讚「胸很大」判刑

大學生阿正（化名）送少女手機，要求她傳裸照，與少女在停車場見面，摸她的胸稱「妳的胸部很大」，經媽媽發現女兒使用來路不明手...

小三跟人夫嘿咻12次辯被花言巧語所騙 判賠元配30萬元

台中市民廖女與王男發生12次性關係，經王男的妻子鄭女提告，刑事庭依相姦將廖女判刑5月，得易科罰金；鄭女請求損害賠償，廖女...

偷拍渣男被押 會客也被偷拍PO網

自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德偷拍和多名女子的性交影片，一、二審認為李還涉恐嚇並散布，依兒少性剝削、妨害電腦使用及恐嚇等...

新北6旬已婚男南下嘉義幽會越南女 全身赤裸暴斃床上

新北市已婚葉姓男子昨天南下嘉義市，帶越南籍阮姓女子到某飯店休息，葉脫光衣服、全身赤裸後，突因不明原因失去呼吸心跳，送醫急...

10歲女童遭變態騷擾 警以車追人火速逮人

新北市永和一名10歲女童，昨天下午返家途中被開著白色轎車的不明男子搭訕。她一開始以為對方需要幫助而走上前查看，未料對方竟裸露下體...

慶生送妻回家後…男當街脫酒醉女內褲 企圖性侵遭訴

林姓男子去年和老婆在好樂迪參加慶生會，飲酒後夫妻倆和一名女子共乘計程車離去，不料林男送老婆回家後又出門，竟涉嫌當街脫褲，...

男大生交往國中少女 送手機摸胸親吻索裸照

台中市梁姓男大學生去年間透過手機遊戲認識一名國中少女，兩人展開交往，他提供手機要求少女拍攝胸部、下體的裸照，並數度約出，...

熱門新聞

3男拐騙高雄少女 頸部套電圈威脅：不聽話就通電

影／「想回家...但他把我關在夾層不讓我走」高雄少女終與母親團聚

「現鈔藏包裹寄店到店」14歲少女父親驚爆誘拐手法

少女驗無傷否認遭狼爪 羅嫌傳自招「隔衣物磨蹭」

西濱中、苗交界車禍2死3傷 一名死者掉落橋下

涉拐高雄少女離家 羅男擁1400萬新竹豪宅爽當包租公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。