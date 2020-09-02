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恐怖外送員暗戀女咖啡店員遭拒 尾隨入室熊抱強吻遭逮
南投縣草屯鎮一名廖姓外送員因工作關係，長期暗戀當地某連鎖咖啡店的女店員，有空就會去咖啡店消費並看她，昨下午又前往該店，卻尾隨女店員進入辦公室，還熊抱強吻，嚇得她大聲呼救，其他男店員入內援救，並圍捕廖男，且報警處理。
據了解，32歲廖嫌是FoodPanda外送員，與23歲女店員以前曾是同事，而廖當時就很喜歡她，甚至追求，但遭女方拒絕；之後，女方離職並換到鎮上某連鎖咖啡店擔任店員，廖不知從何管道得知其上班地點，為了要看她，之後就常去消費。
而廖男得知女方在咖啡店上班後，有時買1杯咖啡就待在店內看她，甚至會等她上班，而今天下午1時左右，女店員到店準備打卡上班，廖男看到她要進入辦公室，竟尾隨跟著入內後，從其後方熊抱她，還強吻她的嘴，嚇得她尖叫呼救。
該連鎖咖啡店其他的男店員聽到後，隨即進入辦公室，並把廖男從女同事身旁拉開，之後便將廖圈圍在辦公室現場，同時打110報案；警方表示，到場後就依法逮捕廖嫌，並將他帶回返警所，其動機仍待釐清，今依「性騷擾防治法」送辦。
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