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贈少女手機要求拍裸照觀賞 大學生還讚「胸很大」判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

大學生阿正（化名）送少女手機，要求她傳裸照，與少女在停車場見面，摸她的胸稱「妳的胸部很大」，經媽媽發現女兒使用來路不明手機，詢問後報警處理，法官以雙方達成調解，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將他判刑1年8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，阿正與少女因手機網路遊戲結識後，去年8月11日開始交往， 同月17日，與她相約在中市某婚宴會館停車場會面，他為便於與少女聯絡，贈送IPHONE手機1支予她，再以手伸入她內衣內，撫摸她的胸部，並親吻。

阿正為滿足其日後可持續觀賞之慾望，同月19日上午與少聊天時，要求她拍攝裸照並傳送予他，少女便自行拍攝裸露上半身乳房及下體的電子訊號（即數位相片）2張，並傳送給他。

同月22日上午，阿正在停車場與少女會面，以手撫摸她乳房，並拉開上衣及內衣稱「你的胸部很大」，再以手伸入她內褲裡，以手指撫摸她的下體數分鐘。

同月23日晚間，阿正知悉少女要去洗澡之際，以訊息要求她拍攝下體裸露照片，少女因而再度自行拍攝裸露下體傳送給他。8月29日，少女的媽媽發覺女兒持來路不明手機使用，經查看手機對話，並詢問女兒後報警處理。

大學生阿正送少女手機，要求她傳裸照，還摸她的胸稱「妳的胸部很大」，法官依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將他判刑1年8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照
大學生阿正送少女手機，要求她傳裸照，還摸她的胸稱「妳的胸部很大」，法官依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將他判刑1年8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照

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