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前立委辦公室主任涉性侵 一審判3年10月

中央社 / 台北1日電

前立委辦公室主任林姓男子，涉嫌於去年4月間性侵1名女子。台北地方法院審理後，依強制性交罪判處林男有期徒刑3年10月。全案可上訴。

判決指出，林男去年4月28日晚間邀請受害女子到服務處聊天，受害女子當晚10時45分到場，與林男及另外4人聚會；翌日凌晨零時許，其他4人離開後，林男要求受害女子留下。

判決表示，林男此時將受害女子拉往服務處放置雜物房間內，再將受害女子推倒在地上擺放的瓦楞紙箱上，強行脫下對方的牛仔褲及內褲，性侵得逞；林男後來下跪向受害女子磕頭道歉，受害女子隨後報警處理。

林男犯後始終否認犯罪，辯稱兩情相悅，甚至辯稱當時適逢選舉期間，懷疑受害女子設局企圖影響選情。法官根據雙方事後反應、相關證人證詞，以及林男事後以LINE傳道歉簡訊等，認定林男犯案，罪證明確。

受害女子在審理期間曾表示，「被告惡性重大、不值得原諒」、「他自己是立法院的助理，他是用這樣的方式來做一個不法的行為，我希望法官能夠重判他」。法官審酌林男無悔意等因素，判決林男3年10月徒刑。全案可上訴。

性侵 立法院

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