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經紀人性侵旗下傳播妹 辯稱她有「回親」是自願

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

經營傳播業的李姓經紀人，以旗下傳播妹小蘋向他借款欠2000元， 表示要點檯以抵銷她積欠的借款，強行性侵得逞，經被害人告訴男友後報警處理，李否認犯行，辯稱他並未違反小蘋的意願，她甚至有回親他，法官不採信，依強制性交罪將他判刑3年8月。可上訴。

判決書指出，李男透過微信群組經營傳播業，小蘋是他旗下傳播小姐，他明知小蘋的工作內容僅是陪同客人飲酒、唱歌、玩遊戲等，並未包含從事性交、猥褻行為。

去年3月24日上午，小蘋工作甫結束，酒後疲憊，李駕車載小蘋至她的友人住處管理室取物，將車停在台中市區某巷口，待小蘋回到車上後，李表示要點檯以抵銷她積欠新台幣2000元借款。

李未經小蘋表示同意，將上半身自駕駛座橫越至副駕駛座以壓制被害人，先行開始強吻她，再出手撫摸胸部、大腿內側及下體，繼而指侵被害人得逞。期間被害人一直不願配合，且試圖推開他，最後他脫下長褲及內褲並問「要不要做」時，被害人表示不要，李始停手並載送她返回住處。

小蘋的男友見她返家後不斷哭泣，查覺有異詢問始末後，陪同小蘋報警處理。合議庭審酌，李為圖一己性慾滿足，無視她掙扎、抗拒，仍強制對她實施性侵害以洩性慾，造成她身體、心理上終生難以抹滅之恐懼與傷害，犯後未賠償被害人損害，予以判刑。

經營傳播業的李姓經紀人，以旗下傳播妹小蘋向他借款欠2000元， 表示要點檯以抵銷她積欠的借款，強行性侵得逞，法官依強制性交罪將他判刑3年8月。圖／聯合報系資料照片
經營傳播業的李姓經紀人，以旗下傳播妹小蘋向他借款欠2000元， 表示要點檯以抵銷她積欠的借款，強行性侵得逞，法官依強制性交罪將他判刑3年8月。圖／聯合報系資料照片

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