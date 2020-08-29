經紀人性侵旗下傳播妹 辯稱她有「回親」是自願

經營傳播業的李姓經紀人，以旗下傳播妹小蘋向他借款欠2000元， 表示要點檯以抵銷她積欠的借款，強行性侵得逞，經被害人告訴男友後報警處理，李否認犯行，辯稱他並未違反小蘋的意願，她甚至有回親他，法官不採信，依強制性交罪將他判刑3年8月。可上訴。

判決書指出，李男透過微信群組經營傳播業，小蘋是他旗下傳播小姐，他明知小蘋的工作內容僅是陪同客人飲酒、唱歌、玩遊戲等，並未包含從事性交、猥褻行為。

去年3月24日上午，小蘋工作甫結束，酒後疲憊，李駕車載小蘋至她的友人住處管理室取物，將車停在台中市區某巷口，待小蘋回到車上後，李表示要點檯以抵銷她積欠新台幣2000元借款。

李未經小蘋表示同意，將上半身自駕駛座橫越至副駕駛座以壓制被害人，先行開始強吻她，再出手撫摸胸部、大腿內側及下體，繼而指侵被害人得逞。期間被害人一直不願配合，且試圖推開他，最後他脫下長褲及內褲並問「要不要做」時，被害人表示不要，李始停手並載送她返回住處。