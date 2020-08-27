惡狼人力仲介 展場廁所性侵少女還錄影威脅

新北一名鄭姓人力仲介幫17歲少女找工作，去年11月帶對方去面試之後，稱自己聽說不明男子手中握有她的裸照和性愛影片，需要用錢解決。他表示自己願意幫忙，但要少女和他發生性關係及拍攝性愛影片，最後新北某展場性侵得逞；新北地檢署調查後，認定鄭違反兒少性剝削防治條例，全案今天偵結起訴。

檢警調查，鄭其實未曾接過不明男子電話，手中也沒有少女裸照或性愛影片，卻向少女謊稱此事需要支付8萬元到12萬元不等金額，不明男子才肯刪除照片，導致少女陷於錯誤，最後在展場女廁性侵得逞，還持手機拍照錄影。

事後，鄭男又以替少女處理不明男子的事情，要求對方支付8萬元，否則就不刪除手中握有的裸照和性愛影片，因此被控性侵和恐嚇取財等罪。

偵訊時，鄭男否認犯行，辯稱當時是叫少女好好工作，賺了錢再還給他，而且有告訴對方「如果擔心照片影片流出去，可以自己刪掉」等語。

檢方後來在鄭男的手機裡找到他與少女發生性關性的影片，認定其涉嫌詐術使少女被拍攝性交影片罪，因此依法提起公訴。另外，由於鄭男與少女對話時，確實說過「約一個時間我過去，你親手自己刪」等語，難認有威脅付款情事，因此恐嚇取財部分不起訴。