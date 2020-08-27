北市聽障生硬拉女同學到廁所上鎖 意圖性侵未遂遭起訴

台北市一間專收身心障礙學生的學校，爆發男聽障生性侵女同學未遂事件，該聽障生在電梯向被害少女伸狼爪襲胸，還強拉少女到廁所性侵，幸少女奮力抵抗逃脫，士林地檢署偵結，將聽障生依妨害性自主罪嫌起訴。

19歲張姓聽障生今年6月4日下午4點，在校內實習大樓搭電梯，遇到患有第二類重度身心障礙的小潔（化名），竟起色心，突然用手環抱她，再用手語詢問「要不要做愛」。

小潔拒絕，張卻將她從電梯硬拉到一旁廁所，將門把上鎖後，把小潔褲子脫掉，掏出生殖器「打算硬上」。

幸小潔奮力抵抗，成功脫逃，立刻告知母親並報案，也在母親陪同下到醫院驗傷，發現私處有輕微摩擦傷痕。

張到案時坦承犯行。士林地檢署依據現場監視器畫面、小潔的疑似性侵害驗傷單，依妨害性自主罪嫌將張起訴。